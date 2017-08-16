Записки паломника. К 100-летию Фатимских явлений Божией Матери

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Автобус приближался к центральному пункту нашего путешествия – к Фатиме.

Впереди показались первые дома. Паломники прильнули к окнам. Сельский пейзаж как-то слишком быстро сменился городским. Таким обыденным, слишком привычным глазу современного человека. Высотные дома из стекла и бетона, транспорт, снующий по нешироким городским улицам. Разве это мы собирались здесь увидеть? Да, мы взрослые люди, мы понимали, что прошло уже сто лет, и жизнь не стоит на месте, но в нашем сознании Фатима и Кова да Ириа должны были оставаться прежними – небольшой деревушкой с маленькими белыми домиками, с людьми, приверженными неспешному сельскому укладу жизни, и с большущим полем, способным вместить до 70-ти тысяч человек. Но ничего этого мы не увидели. Обычный современный город, с магазинами и офисами, рекламными щитами и скоплением современных автомобилей и одетых по-современному людей.

Круглая площадь, в центре которой располагается скульптурный ансамбль: три детских фигурки – Люсия, Жасинта и Франсишку. Трое маленьких пастушков-визионеров, но их фигуры, совсем даже не маленькие, теряются на фоне городского пейзажа. Автобус сделал круг и проехав еще пару-тройку кварталов остановился.

Водитель сказал, что мы прибыли. Все переглянулись. А где поле? Где дуб? Вокруг большие стеклянные здания, автобусы и группы туристов и паломников, говорящих на разных языках.

— Еще раз напоминанию нашу программу… — начал нас инструктировать руководитель группы о. Андреа.

Вкратце рассказав, какие мероприятия намечены, где и когда мы встречаемся, он раздал нам туристические карты, чтобы, те из нас, кто решит познакомиться с городом самостоятельно, смог найти дорогу к месту встречи, и напоследок произнес:

— Теперь – свободное время…

Но никто не спешил расходиться, мы все пребывали в каком-то замешательстве, мы не ожидали увидеть то, что видели перед собой. Постояв несколько минут на месте, все дружной гурьбой устремились за о. Андреа на площадь. Лавируя между машинами и людьми, мы оказались на большой площади, в центре которой возвышалась колонна. Мы же остановились с краю, у входа на площадь. Прямо перед нами возвышалась фигура коленопреклоненного Иоанна Павла II, а чуть позади нас справа стоял Крест, в то время как слева – огромных размеров Розарий. Но поразительным было другое: здесь на площади, несмотря на большое скопление народа, было тихо. Не наблюдалось городской суеты, жизнь словно бы замерла, время тянулось неспешно, только сердце билось чуть чаще. Все пребывали в смиренном молчании, здесь не хотелось говорить, хотелось смотреть и слушать. И даже самые говорливые из нас молчали. Мы не спеша направились к маленькой часовенке, воздвигнутой на месте, которое указала пастушкам Богородица. Сама часовня ныне спрятана внутри крытой галереи с рядами скамеек, и сидящими на них людьми, неторопливо перебирающими пальцами бусинки розария. Кто-то из них на коленях проходит круг за кругом, останавливаясь и вновь начиная движение. Каждый час следует общее чтение розария вслух. Люди сменяют друг друга на лавках. И если внимательно к ним присмотреться, можно заметить, как изменяются их лица: они становятся более светлыми, на них проступает какое-то внутреннее сияние, исчезает озабоченность, легкая улыбка начинает играть на губах. И глаза… Глаза блестят от слез… Слез очищения…

Мы, люди, собравшиеся здесь, такие разные, мы имеем разные культурные традиции и языки, но мы едины, мы говорим на одном общем языке – языке молитвы. Этот язык объединяет, он способствует единению с Богом и между собой. Поразительно, как менялись люди…

Солнце ушло за горизонт, но площадь не погрузилась во тьму, тысячи свечей в руках верующих освещали ее. Маленькая галерея уже не вмещала всех желающих, люди заполнили всё пространство вокруг, их были тысячи, но при этом не возникало давки, как это неизбежно случилось бы в любом другом месте даже при скоплении меньшего числа народа. Здесь же каждый старался встать так, чтобы не помешать соседу. Люди оказывали друг другу помощь, особенно же тем, кто был ограничен в своих возможностях передвижения. На помощь таким людям приходили незнакомцы, часто говорящие на других языках, но при этом все друг друга прекрасно понимали.

Движение замерло. Началась адорация. Все пребывали в единодушной молитве, которая была и личной, и общей одновременно. Начали читать розарий. В Фатиме есть очень хорошая традиция: розарий читается на различных языках. Каждый десяток розария делится пополам и представители паломнических групп, каждый в строго отведенное им время, выходят к алтарю и читают свою часть розария на родном языке. Перед началом очередного десятка громко объявляют, представители какой страны его будут вести. Первая часть молитвы произносится представителем группы паломников, а вторая – всеми собравшимися. Казалось бы, люди говорят на разных языка, темп речи различен, но в Фатиме все различия упраздняются: голоса и языки сливаются в один общий голос – голос молитвы.

Но вот, чтение розария заканчивается и начинается процессия с Пресвятыми Дарами. Площадь приходит в движение, но и тут никто никого не толкает, все очень внимательны друг к другу, каждый старается пропустить соседа вперед, деликатно помочь ему.

Процессия подходит к конечному пункту… Заключительные слова священника… Крестное знамение… Но люди продолжают стоять на своих местах, никто не торопится уходить. Постепенно площадь пустеет, люди покидают ее в полном молчании. Крест и Розарий светятся в темноте, как бы предоставляя ориентир – указывая направление нашего движения.

Мы идем к автобусу. Двери закрываются, за окном городской пейзаж сменяется сельским. А мы молчим, мы не хотим прерывать тот внутренний диалог, который мы ведем с Богом и самими собой, нам не хочется выходить из того состояния благодати, в котором мы пребываем. Некоторые из нас только теперь замечают, что свечи в их руках продолжают гореть. Взглянув на пламя свечи, они задувают его.

Завтра будет новый день, и новые паломники придут на площадь, и вновь будет читаться объединяющий людей розарий. И у всех людей – тех, кто был здесь до нас, и тех, кто придет сюда после нас – появится одна общая черта: все мы уже никогда не будем прежними…

Текст и фото Ольги Дубягиной (г. Москва)