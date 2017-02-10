За пять лет в Мьянме уничтожено более 60 христианских церквей

Более 60 христианских церквей были уничтожены правительственными войсками и другими силовыми структурами в штате Качин в Мьянме (Бирме) за период с 2011 г., сообщает Catholic Culture.

Тысячи гражданских лиц, многие из которых — христиане, бежали в Китай, побудив китайские власти развернуть свои вооруженные силы вдоль границы. Около десяти тысяч человек тогда нашли убежище в пограничном городе Манхаи.

Мьянма — государство с населением 56.9 млн. человек, из которых 88% являются буддистами, 6% — христианами и 4% — мусульманами.



Христианство в Мьянме

Мьянма — многоконфессиональная страна, однако подавляющее большинство населения — буддисты (89% населения).

Христианство в Мьянме распространено среди представителей отдельных этнических меньшинств (например, народа чин). Местные христиане в основном являются баптистами и католиками. В Мьянме также наличествует армянское меньшинство, являющееся последователями Армянской апостольской церкви.

Одним из первых миссионеров в Мьянме стал евангельский проповедник Адонирам Джадсон. Один из его учеников, Ко Тха Буй из штата Карен, в середине XIX века занимался проповедью Евангелия среди местных этносов, которые впоследствии в значительной мере стали последователями протестантизма.

Еще во времена монархии власти Мьянмы (ранее известной также как Бирма) были враждебно настроены по отношению к не-буддистам, а вскоре, уже после установления военной диктатуры, в стране начались вооруженные столкновения между правительственными войсками и повстанцами из числа представителей небольших народностей, среди которых имеется существенное число христиан. Кроме того, по утверждению отдельных источников, в Мьянме началось активное преследование христиан в рамках кампании против этнических меньшинств, не исповедующих традиционный для бирманцев буддизм и известных своими сепаратистскими и автономистскими настроениями.

По итогам исследования международной благотворительной христианской организации «Open Doors» за 2016 год, Мьянма занимает 28-е место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан. В 2015 и 214 годах она занимала 23-е место. Кроме того, эксперты отмечают, что в минувшем году центр гонений на христиан переместился из Ближневосточного региона дальше в Азию.

4 января 2015 года Папа Римский Франциск объявил о возведении в сан кардинала первого бирманского католического священника — архиепископа Янгона Чарльза Маунг Бо.



Буддистский терроризм

В 2012 году монахи Кирама Вималаджоти и Галагода Атте Гнанасара создали буддистскую террористическую организацию «Боду Бала Сена» («Буддистская сила») или просто ББС. Одной из основных целей была заявлена защита прав буддистов-гастарбайтеров, работающих на Ближнем Востоке и сталкивающихся с запретом совершать богослужения.

Первой громкой акцией ББС стало нападение на дом христианского пастора Динеша в 2012 году: они утверждали, что он тайком занимается прозелитизмом, обращая буддистов в христианство. Через три месяца толпа во главе с монахами штурмом взяла один из юридических колледжей в Коломбо, где, как утверждалось, профессора ставят более высокие оценки абитуриентам-мусульманам, а через несколько дней разгромила заведение под названием «Будда-бар» — за богохульство.

Власти Шри-Ланки пытались успокоить экстремистов. По итогам переговоров президента и министров с ББС было опубликовано заявление, в котором сторонников организации призывали воздержаться от конфликтов с представителями других религий. Правда, заявление было выпущено на английском языке, и большинство последователей ББС, не знавших другого языка, кроме сингальского, его просто не поняли.

Месяц спустя на митинг, организованный ББС, пришли 16 тысяч человек, включая 1300 монахов. С трибуны Галагода Атте Гнанасара заявил: «Эта страна создана буддистами-сингалами, и она должна остаться страной буддистов-сингалов. Сингальской стране — сингальскую власть. Так называемые демократия и плюрализм уничтожают сингальский народ». Гнанасара и его сторонники призвали своих последователей объединиться против христианского и мусульманского экстремизма.

На данный момент ББС по-прежнему пользуется большой популярностью среди сингалов. Г. Гнанасара успел потребовать от Папы Франциска извинений за «зверства христианских колонизаторов в Южной Азии» и осудить Далай-ламу за призыв к буддистам Шри-Ланки и Мьянмы прекратить насилие в отношении мусульман и христиан, пока наконец суд не выписал ордер на его арест.

Как отмечал летом 2016 года в комментарии Ленте.ru генеральный секретарь Всемирного сообщества буддистов Фаллоп Тайиари, буддистский террор — это «печальная реальность». «К сожалению, в каждой религии есть свои экстремисты, и буддизм — не исключение. Но и в Бирме, и на Шри-Ланке всплеск радикализма в первую очередь вызван племенными различиями и сложной политической ситуацией в этих странах. В Таиланде, к примеру, проблема буддистского терроризма вообще не стоит», — цитировало Ф. Тайиари издание.

Источник: Rublev.com