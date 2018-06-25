За последние годы в Великобритании закрыли 500 церквей и открыли более 400 мечетей

За последние 15 лет в Великобритании открыли 423 мечети и закрыли около 500 церквей, и эта тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы, сообщает сайт аналитического центра Института Гейтстоуна.

Как правило, указывают аналитики, мусульмане не строят новые помещения, а покупают здания церквей и превращают их в свои культовые заведения.

Так, египетская община приобрела объединенную церковь Hyatt в Лондоне для преобразования ее в мечеть. Церковь Святого Петра переделали в мечеть Мадина. Новую кирпичную мечеть возвели на месте бывшей Методистской церкви.

Отмечается, что удвоилось и число обращенных в ислам людей. За последние несколько лет доля британцев, которые идентифицируют себя как англиканцы, упала с 21% до 17% (1,7 миллиона человек), в то время как число мусульман выросло почти на миллион.

Издание приводит в пример церковь и мечеть, находящиеся в нескольких метрах друг от друга в центре Лондона. В церкви Сан-Джорджо, рассчитанной на 1230 верующих, только 12 человек пришли на воскресную мессту. В церкви Санта-Мария их было 20.

В соседней мечети Брун-Стрит-Эстейт другая проблема ― переполненность. Ее маленькая комната вмещает только сотню человек. В пятничный намаз многим местным мусульманам пришлось совершать его на улице рядом с мечетью.

Учитывая современные тенденции, христианство в Англии становится реликвией, а ислам будет религией будущего, указывают социологи.

По их оценкам, к 2020 году число посещающих молитву мусульман достигнет не менее 683 тысяч человек, а число ходящих в церковь христиан сократится до 679 тысяч.



Демографические изменения

Наиболее высок процент мусульманского населения в таких городах как Манчестер (15,8%), Бирмингем (21,8%) и Брэдфорд (24,7%).

Демографические изменения затронули все крупнейшие города Великобритания, в том числе, ее столицу — Лондон, и это, по словам аналитиков, уже влияет на различные стороны повседневной жизни горожан, а также на работу различных учреждений, в том числе, в сфере высшего образования.

Так, например, в высшей школе Queen Mary (филиал Лондонского университета), женщины должны входить в учебные аудитории, используя отдельный вход и не имеют права задавать вопросы преподавателям.

Во многих столичных институтах мужчины и женщины, по требованию мусульманских организаций, должны сидеть отдельно во время занятий.

По словам Сайеда Раз Ризви (Syed Raza Rizvi), одного из проповедников законов шариата, которые в настоящее время активно превращают столицу Соединенного королевства в «халяльный» город, Лондон сейчас более исламский город, чем столицы многих мусульманские стран.

В стране уже действуют более 100 шариатских судов и их число, в ближайшее время, должно существенно возрасти.

Исламское лицо, помимо Бирмингема, Брэдфорда и Манчестера, сейчас приобретают также такие исконно английские города, как Дерби, Лидс, Лестер, Ливерпуль, Шеффилд и многие другие.

В 2015 году имя Мухаммад, в различных вариантах написания (таких, например, как Мухаммед или Махмуд) стало наиболее популярным среди младенцев в Великобритании.



Ислам в Великобритании

Британская мусульманская община — одна из самых крупных в Западной Европе. Значительная часть британских мусульман ― моряков и торговцев прибыла сюда в начале XIX века из британских колоний. Другая волна мусульман имела место после Первой мировой войны, когда демобилизовавшиеся жители колоний остались в Великобритании, и третья большая волна прибыла после Второй мировой войны, чтобы заполнить недостаток рабочей силы на рудниках и фабриках. В 1970-х мусульмане приезжали в основном из Кении и Уганды, а в конце века большинство эмигрировало из Ирана, Ирака, Сомали, а также из Боснии и Косово.

В период между 2001 и 2009 годами, ислам был второй из самых быстрорастущих религией в Великобритании.

Мечеть Шах Джахан в Уокинге была первой специально построенной в 1889 году мечетью. В том же году Абдуллах Куиллиам построил мечеть в Ливерпуле. Первая мечеть в Лондоне появилась в 1924 году. Растущее число мусульман привело к созданию к 2007 году более 1500 мечетей. Большинство мечетей суннитские, построенные на средства выходцев из Пакистана, Бангладеш, арабских стран, Турции и Сомали.

В 2015 году Британский исламский банк Al Rayan опубликовал результаты исследования влияния мусульман на бизнес в Великобритании, согласно которому в 7% организаций как минимум треть директоров составляют мусульмане, способные влиять на деятельность возглавляемой ими компании. При этом в составе своих директоров 6% компаний Великобритании более двух третей мусульман.

По заявлению Британского института Гитсона в 2013 году ежемесячно в стране более сотни британцев принимали ислам. Увеличение числа новообращенных наблюдалось в тюрьмах и среди подростков в школе.

С 1889 года в Великобритании действует старейшая мусульманская организация Ассоциация британских мусульман.

В 1996 году был создан единый представительный орган мусульман страны — Совет мусульман Великобритании, который признало правительство.

Источник: Рублёв