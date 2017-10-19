За последние 15 лет в США въехало больше христиан, чем мусульман

За последние 15 лет в США въехало больше христиан, чем мусульман, причем численность мусульманских иммигрантов резко упала при президенте Трампе, согласно данным нового статистического отчета, сообщает Седмица.ру со ссылкой на worldreligionnews.

Поток христиан, иммигрирующих в США, несколько превысил поток мусульман, при этом суммарная численность тех и других их возросла в последние годы. Разрыв между этими двумя потоками заметно увеличился в пользу христиан после введения запрета на въезд для граждан шести крупных стран мусульманского большинства, введенного администрацией президента Трампа. По данным отчета, опубликованного известным социологическим центром Pew Research Center, в общем потоке иммигрантов за 2017 год было 43 процента мусульман и 47 процентов христиан, в то время как в предыдущем, 2016 году, пропорция была обратной – 44 процента христиан и 46 процентов мусульман.

В то же время, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), после относительно стабильного притока иммигрантов в период с 2012 по 2015 год, годовой приток новоприбывших в США заметно возрос и достиг 97 тысяч в 2016 году. Увеличению притока иммигрантов (все они без разбора в американских отчетах именуются «беженцами», хотя среди них немало состоятельных переселенцев по экономическим мотивам) способствовали решения администрации бывшего президента Барака Обамы о приеме беженцев из охваченных войной регионов, в особенности из Ирака, северной Африки и Сирии. Впрочем, даже с учетом пиковых значений 2016 года, цифры иммиграции при президенте Обаме были значительно ниже, чем в некоторые другие периоды истории США – в частности, в 1990-е годы после распада Советского Союза, когда приезжало минимум 100 тысяч в год.

В 2017 году страна приняла намного меньше иммигрантов, чем в 2016 году, как свидетельствуют отчетные данные Госдепартамента США. Это случилось благодаря ограничениям на иммиграцию, введенным администрацией Трампа. Новые статистические данные, опубликованные центром Pew Research, показывают, что с 2002 года доля христианских иммигрантов непрерывно возрастала по отношению к доле мусульманских иммигрантов. Филипп Коннор (Phillip Connor), старший сотрудник центра Pew Research, указывает, что за последние 15 лет в США въехало около 425 тысяч христиан, что составляет 46 процентов от общего притока иммигрантов. За тот же период в страну въехало порядка 302 тысяч мусульман, на их долю приходится 33 процента общего притока «беженцев». Что касается последователей других религий, то в общем потоке за этот период их насчитывается порядка 170 тысяч, включая 55 тысяч индуистов, 50 тысяч буддистов, 20 тысяч человек с невыясненной или отсутствующей религиозной принадлежностью (среди этих последних преобладают выходцы с Кубы и из Вьетнама), есть также зороастрийцы, кришнаиты и представители целого ряда иных религий.