Южнокорейские религиозные лидеры призвали к подлинному миру между Севером и Югом

По случаю 64-й годовщины завершения Корейской войны в южнокорейском городе Сонджу состоялась межконфессиональная церемония, на которой религиозные лидеры страны выступили с призывом к «подлинному миру между Северной и Южной Кореей».

Католики, протестанты и буддисты напомнили о том, что в 1953 году был положен конец войне, однако до сих пор не было официального заключения мира. В своём выступлении на встрече президент Епископской конференции Южной Кореи монс. Гигин Ким Хи Чон отметил, что «если мир на Корейском полуострове не будет окончательно подтверждён, то не будет мира и во всей Северо-Восточной Азии, а Корейский полуостров превратится в пороховую бочку, способную взорваться ещё одной войной». Прелат подчеркнул: «Мы нуждаемся не в одном лишь перемирии, но в конкретном мирном договоре».

Монс. Ким Хи Чон ещё раз подтвердил позицию католических епископов в отношении THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), системы противоракетной обороны, спроектированной и развёрнутой США против возможных ударов со стороны Пхеньяна. «Желание установить мир с помощью оружия иллюзорно, — заявил прелат. — Новый противоракетный комплекс не может принести мир Корее». Архиепископ Кванджу добавил, что «развертывание этой военной системы было сделано без согласия населения, поэтому должно быть пересмотрено. Для мира требуется сотрудничество в разработке проекта договора», — подчеркнул южнокорейский прелат.

Источник: Радио Ватикана