ЮНИСЕФ: в 2017 году ежечасно заражались ВИЧ 50 подростков

В 2017 году 130 тысяч детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет скончались от СПИДа и 430 тысяч заразились вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ): каждый час происходило пятьдесят заражений. Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил об этом на 22-й Международной конференции по СПИДу, которая с 23 по 27 июля проходила в Амстердаме.

По словам генерального директора итальянского отделения ЮНИСЕФ Паоло Родзеры, «всякий раз наши доклады на эту тему поражают: большинству людей кажется, что опасность ВИЧ уже минула, что заражений больше не происходит. Действительно, в богатых странах — при наличии эффективных лекарств — с этой болезнью можно жить; проблема же касается всех бедных стран. В частности, наибольшей опасности подвержены девочки и женщины, которые не имеют доступа к информации и услугам, которые живут в самых нищих районах, где просто нет нужных медицинских препаратов».

В 2017 году более миллиона подростков были ВИЧ-инфицированными, трое из пяти — девочки, а общее число заражённых несовершеннолетних (вместе с детьми, которые родились с этим заболеванием) достигло трёх миллионов. Согласно докладу ЮНИСЕФ, ещё более тревожным является тот факт, что «с 2010 года смертность среди всех других возрастных групп, включая взрослых, снижается, однако среди подростков эти показатели никак не уменьшились».

Насилие, ранние браки и проституция являются основными причинами заражений среди девочек-подростков, нередко по вине взрослых мужчин, носителей ВИЧ. По-прежнему вирус часто передаётся от матери к ребёнку, хотя некоторые эффективные шаги удалось предпринять в районах, наиболее затронутых этой болезнью, особенно в африканских странах к югу от Сахары.

По словам посла доброй воли ЮНИСЕФ Анжелики Киджо, «необходимо обеспечить девушек и женщин достаточным экономическим уровнем, чтобы им не приходилось прибегать к проституции. Нужно расширять права и возможности женщин и девочек, и часто наилучший путь к этому — образование».

Со своей стороны, директор итальянского отделения ЮНИСЕФ заявил: «Мы должны обеспечить доступ к услугам и лекарствам, в которых нуждаются эти люди, чтобы остаться в живых. Мы участвуем в различных проектах и работаем над решением структурных проблем. И прежде всего мы обращаем внимание на роль нашего общества: оно должно не осуждать больного, а помогать ему прийти к нормальной жизни», — подчеркнул Паоло Родзера.

Источник: Vatican News