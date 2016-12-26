Юбилей доминиканцев в России

22 декабря в Санкт-Петербурге, вместе со всеми доминиканцами мира, российские сыновья святого Доминика отмечали 800-летний юбилей Ордена. Именно в этот день в 1216 году Папа Римский Гонорий III своей буллой «Religiosam vitam» утвердил Орден Проповедников.

История Доминиканского ордена в России достаточно длинная. Первые упоминания о присутствии доминиканцев на территории современной России относятся к 1221 году. В 1816 году эти монахи появились в Санкт-Петербурге, где при храме Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте был создан монастырь братьев-проповедников. Вплоть до начала Великой Отечественной войны доминиканцы несли своё служение в городе на Неве. С 1990 года священники-доминиканцы вновь вернулись в Россию, и сейчас в Санкт-Петербурге существуют мужской и женский доминиканские монастыри, община терциариев и доминиканское Братство Святого Розария. Сёстры доминиканки несут своё служение в Улан-Удэ, священник-доминиканец является настоятелем прихода в Петрозаводске, а община доминиканцев-мирян существует, помимо Санкт-Петербурга, ещё и в Москве.

Источник: Радио Ватикана