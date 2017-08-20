XXXVI «Митинг за дружбу между народами» открывается в итальянском Римини

XXXVI «Митинг за дружбу между народами» открывается сегодня, 20 августа, в итальянском Римини. Митинг – крупнейший христианский европейский форум, который ежегодно посещают сотни тысяч человек со всей Европы; его проводит международное движение «Общение и Освобождениe» («Comunione e Liberazione», CL). Ежегодно для этой встречи выбирается общая тема, которой пронизаны все многочисленные мероприятия форума. «Что дал тебе отец в наследное владенье, приобрети, чтоб им владеть вполне», – эта строчка Гёте задает главную тему Митинга. Традиционная «русская выставка» в Римини, которую готовит фонд «Христианская Россия» (Russia Cristiana), в этом году посвящена 100-летию революционных событий в России.

Научный сотрудник фонда «Христианская Россия» (Италия) и Культурного центра «Покровские ворота» (Россия) Джованна Парравичини так прокомментировала тему форума, которая в течение всего года обсуждается в общинах CL по всему миру: «Все мы живем в потоке разнообразной информации, она накрывает нас лавиной, трудно отличить правду и ложь, все относительно, нет уже ничего подлинного. Мы считаем, что в этой ситуации необходимо заново открывать смысл, унаследованный нами в наших традициях, и этот смысл может быть критерием правды. Мы должны выносить суждения, основываясь не на готовых ответах, а каждый раз проживать заново опыт веры. Тогда наши суждения обновятся и будут иметь вес для других».

В качестве примера она привела историю архиепископа Пьербаттисты Пиццабаллы, апостольского администратора Иерусалимского латинского патриархата (он будет выступать на Митинге 22 августа). Он рассказывал о своем пути в Церковь – вполне традиционном: воспитание в католической семье, духовная семинария, монашеский постриг, служение в Иерусалиме. И вдруг кто-то из еврейских друзей спросил францисканского монаха, доброжелательно и непредвзято: «У вас все так замечательно в Церкви. И Христос – Он уважаемый учитель, Он сделал так много доброго, это нельзя не признать. Но Воскресение – зачем оно вам? Почему вы говорите, что Он воскрес?» Этот простой вопрос стал вызовом, он заставил ученого монаха, который, конечно же, мог быть дать вполне грамотный ответ, искать подлинный ответ в своем сердце, в глубине своего опыта, вновь и вновь задавая его себе.

Именно поэтому и выступление епископа Пиццабалла, и другие встречи и выставки будут посвящены в этом году Святой Земле – главному «наследию» каждого христианина, которое надо переосмыслить: что для меня сегодня значит Святая Земля? Как лично я воспринимаю Ветхий и Новый Заветы? Как это соотносится с моей христианской жизнью в таком пестром мире, где рядом живут разные веры и культуры? Так видит этот тематический пласт Дж. Парравичини.

«Русская» выставка, в подготовке которой она принимала непосредственное участие, носит название «Россия 1917 г. Рухнувшая мечта о неизвестном мире». Экспозицию, которая традиционно составлена из фотографий, видеофрагментов, цитат из документов эпохи, представят: Борис Беленкин, филолог и историк, директор библиотеки «Мемориал» в Москве; Адриано Делл’Аста, профессор русского языка и литературы в Католическом университете Святого Сердца в Брешии и Милане; Массимо Чьямботти, вице-декан Университета Урбино «Карло Бо» и президент Фонда Клауди; Антонио Меннини, титулярный архиепископ Ферентский, бывший апостольский нунций в Российской Федерации.

Как сообщила Дж. Парравичини, задача этой выставки – обратить внимание на причины революции, которая кардинально изменила не только Россию, но и лицо всего мира. По словам собеседницы «Благовест-инфо», посетители Митинга узнают об экономическом подъеме в России в начале ХХ века и на этом фоне – о трагическом разрыве Церкви и общества, о «падении христианского сознания в народе», об ослаблении духовного стержня. Это сделало возможным победу идеологии большевизма, которая «отрицала подлинную реальность» и искусственно выстраивала новую небывалую «реальность», уничтожавшую личность человека, делавшую его «винтиком государственной машины». Выставка раскрывает основные вехи исторического процесса в России в начале ХХ века: революция 1905 г., I Мировая война, Февральская революция, Поместный собор Русской Церкви 1917-1918 гг., октябрьский переворот и его последствия.

По словам Парравичини, создателям экспозиции важно было подчеркнуть, что катастрофы, подобные 1917 г., страшно раскалывают общество, становятся причиной войн. Но даже в таких условиях христианин, по слову Н. Бердяева, должен сделать выбор не в пользу «партии ненависти», а в пользу «любви, ответственности и свободы». «Мы должны любить Россию и народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков», – писал русский мыслитель. Эта позиция, считает Дж. Парравичини, представляет не только исторический интерес, она заставляет каждого христианина определить свое отношение к терактам и войнам, которые угрожают миру сегодня. И это тоже означает – «заново осмыслить наследие отцов, дать миру новый ответ».

По традиции, на Митинге выступают с лекциями видные представители политической, интеллектуальной, культурной и научной элиты из разных стран и, конечно же, церковные деятели. 24 августа с лекцией «Наследие в православной традиции» выступит митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Он прибудет в Римини сразу после завершения официального визита в Россию государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина (21–23 августа). Кардинал Паролин также выступит на Митинге 26 августа, тема его лекции «Объятия Церкви навстречу современному человеку».

Большое место в программе Митинга занимают мероприятия, посвященные событиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке, положению христиан в этих регионах. В ряде встреч традиционно примут участие представители других религий.

Для Джованны Парравичини и ее друзей особое значение имеет презентация нового издания биографии основателя фонда «Христианская Россия» о. Романо Скальфи, скончавшегося на Рождество 2016 г. 23 августа книгу представит президент фонда «Христианская Россия» монс. Франческо Браски.

С подробной программой Митинга можно ознакомиться на сайте форума.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо