XV Межхристианский симпозиум: «Духовность как провокация»

В эти дни в Ассизи проходит XV Межхристианский симпозиум на тему «Духовность как провокация для современного мира». Научная конференция проводится каждые два года под эгидой богословских факультетов Папского университета «Antonianum» и Университета имени Аристотеля в Салониках.

Работы конференции открыл один из инициаторов этих богословско-духовных симпозиумов — глава католической греческой епархии Корфу монс. Иоаннис Спитерис. Прелат выступил с докладом на тему «Современные христиане в секуляризованном мире». В интервью «Vatican News» иерарх отметил, что в наши дни общество становится всё менее христианским, особенно там, где молодёжь отходит от веры и где государства продвигают законы, противоречащие христианской морали. «Именно поэтому сегодня так важно свидетельство жизни, верной заповедям Божьим, несмотря на то, что верующие выглядят меньшинством».

Темы выступлений на трёхдневном симпозиуме будут связаны лейтмотивом «провокации», вызова, который бросается неверующим. По этому поводу монс. Спитерис отметил: «Сегодня мало кто верит, что можно действительно быть верными Божьим заповедям: всегда говорится о политических или экономических интересах». Если же кто-то приносит обет нищеты — как, например, в монашестве, — это звучит как провокация. Один духовный отец, капуцин, рекомендовал своим собратьям: ‘Выходите на улицу в монашеской рясе, потому что, увидев вас, люди скажут: либо это сумасшедший, либо Бог существует’».

Тот, кто живёт не так как все, бросает вызов тем, кто не верит, отметил греческий епископ. На открытии симпозиума он привёл в пример святого Франциска Ассизского: «На вопрос, что нужно делать, чтобы обратить другого, Франциск отвечал: быть святым. Нужно жить собственной верой, а не двойной жизнью, когда мы говорим одно, а поступаем по-другому».

Сегодня Церковь пытаются дискредитировать разными способами, порой это делает и сама Церковь, продолжил епископ Корфу:

«Я живу в Греции, и всякий раз, когда возникают скандалы, газеты и телевидение пытаются дискредитировать Церковь. Но когда стало известно, что мигранты, которых никто не хотел, были приняты Епископской конференцией Италии, это стало первой новостью и прекрасным свидетельством», — подчеркнул монс. Спитерис.

Межхристианские симпозиумы проходят поочередно в Италии и в Греции, они посвящены богословскому и культурному диалогу между католиками и православными и являются частью экуменических начинаний на академическом уровне. Основная цель этих встреч, отметил греческий епископ, — это красота познания традиций друг друга и развитие братских отношений дружбы и сердечности, укрепляющих взаимное уважение.

«Наши конференции, — сказал в заключение монс. Иоаннис Спитерис, — не направлены на изучение богословских различий (между двумя конфессиями): они зиждутся на духовности, а духовность у нас общая. Мы пытаемся увидеть, как одна традиция обогащает другую: наш опыт дополняется и обогащается традициями наших православных братьев. Мы стремимся к этому: таков подлинный экуменизм».

На миниатюре — информационный листок XV Межхристианского симпозиума

Источник: Vatican News