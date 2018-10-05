XV Генеральная ассамблея Синода: Вторая общая конгрегация

Утром 4 октября в Ватикане состоялась 2-я Общая конгрегация Синода епископов: на ней обсуждалась первая часть Рабочего документа (Instrumentum laboris).

Современная Церковь должна уметь выслушивать: эта способность позволит ей тонко чувствовать вызовы и потенциал молодёжи. Новые поколения хотят быть услышанными, чтобы лучше понять себя, и именно здесь им нужны живые свидетели Благой Вести, подчеркнули Отцы Синода. Церковь должна первой выходить к молодёжи и сопровождать её к Богу, открывая для всех двери приходов. Для этого христианские общины призваны внушать доверие, близость, надежду; нужен пастырский диалог, не имеющий ничего общего с клерикализмом.

Молодые люди – это пространство Бога, и они должны не только создавать Церковь, но и быть ею. На этом пути новые поколения нуждаются в мирянах и священниках, которые выполняют свою миссию с радостью. Молодёжь не может отказываться от Христа и от Церкви по нашей вине, подчеркнули выступавшие.

Центральное место в ​​передаче живой веры занимает семья, и ее нужно всячески поддерживать, потому что именно из неё произрастают любовь, доверие, диалог и прощение.

Отцы Синода осудили злоупотребления несовершеннолетними, — преступления, подрывающее доверие молодёжи к Церкви. К расследованию этих случаев нужно подходить с честностью и открытостью, просить прощения и делать всё, чтобы защитить молодых.

Следующей темой выступлений стали вопросы сексуальности, Божьего дара: её нельзя игнорировать, отвергать или идеализировать, но она требует соответствующего пастырского подхода. Церковь также должна быть внимательной к молодым мигрантам, охватывать особой заботой молодых жертв современной «культуры отбросов», — страдающих от различных зависимостей и заключённых.

Отцы Синода обратили внимание на спорт как инструмент евангелизации молодёжи: он укрепляет разум, тело и дух человека, помогает гармонично развиваться. Поэтому необходимо продвигать пастырскую заботу о спорте, защищая его ценности и нравственные принципы.

Источник: Vatican News