XV Генеральная ассамблея Синода: Восьмая общая конгрегация

Хроника работ Синода: 10 октября, вторая половина дня — от Ольги Сакун (Град Ватикан).

Восьмая общая конгрегация Синода епископов (10 октября) началась с констатации, что слова «Церковь и молодежь» не отражают настоящее Церкви и ее будущее, на которое мы надеемся: молодые люди должны быть вовлечены в церковную жизнь, вовлечены в общину, где более подходящим будет союз «с». Призвание не распознается в лаборатории, отметили докладчики, — это происходит внутри общины, и поэтому община не может быть «эксклюзивной клиникой», но призвана стать настоящим «полевым госпиталем», пространством подлинных взаимоотношений и общения.

Одним из ключевых аспектов распознавания призвания является воспитание любви к бедным. Необходимо включать в пастырство молодежи и самых беднейших ее представителей.

Вновь было отмечено, что именно семья, домашняя церковь, — это колыбель жизни и призваний. Затем Отцы Синода предложили созерцать пример Иисуса с учениками из Эммауса для того, чтобы понять, как следует вести себя по отношению к молодым, которые отдаляются от Церкви. Необходимо идти с ними рядом, не осуждая, но тратя на них свое время и воспламеняя сердца: в этом заключается суть пастырского сопровождения.

В зале Синода обсуждался вопрос аффективной зрелости, то есть осознания центрального места любви в жизни человека. Сексуальное воспитание должно быть нацелено на постижение этой истины и включать целомудрие, добродетель, которая делает нас способными уважать и продвигать «супружеское» измерение тела.

Источник: Vatican News