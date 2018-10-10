XV Генеральная ассамблея Синода: пятая общая конгрегация

Утром 9 октября участники Синода епископов собирались в 14 малых рабочих группах, каждая из которых подготовила отчет о проведенных обсуждениях. Темой дискуссий была первая часть Рабочего документа XV Ассамблеи Синода. В докладах малых групп затрагивалась тема цифровой культуры, риска «цифрового слабоумия», включающего неспособность сосредоточиться и неспособность понимать сложные тексты. Необходимо научить молодых пользоваться интернетом, не позволяя интернету пользоваться ими, — подчеркнули Отцы Синода.

Практически во всех докладах прозвучала мысль, что Церкви, необходимо уметь вести свободный от самолюбования и предвзятости диалог со своей паствой нового поколения, а молодежи предстоит осознать свою ответственность за Церковь и ее будущее и евангелизировать своих сверствников. Было также отмечено, что в пастырской работе необходимы «процессы, а не отдельные события». Молодое поколение – это «сейсмограф» реальности, отметили участники дискуссий. Молодые люди умеют принимать решения, однако нужно помочь им принимать долгосрочные решения.

Во всех докладах затронута тема цифровой культуры. В ней есть как светлые, так и теневые стороны, и к этим последним относятся рост чувства одиночества, риск навязчивого отношения к монитору, риск «цифрового слабоумия», включающий неспособность сосредоточиться и неспособность понимать сложные тексты, риск «виртуальной миграции» молодежи в ее собственный, часто вымышленный мир. В этом контексте присутствие Церкви незаменимо для сопровождения молодежи. Необходимо научить молодых пользоваться интернетом, не позволяя интернету пользоваться ими. Не следует забывать и о значительной части молодежи, которая живет в сельских районах и не имеет доступа к интернету. В некоторых малых группах прозвучало предложение адресовать молодежи специальное мультимедийное послание от Синода епископов.

Вновь обсуждалась тема сексуальных злоупотреблений; помимо обязательства противодействовать преступлениям и предотвращать их, была выявлена необходимость помочь жертвам злоупотреблений найти путь к прощению и примирению. В малых группах также говорили о том, как излагать для молодежи вопросы, связанные с сексуальной сферой: с ясностью и человечностью, не пренебрегая богословским языком.

Отцы Синода и другие участники отметили, что необходимо разработать адекватный пастырский подход к молодым мигрантам. В докладах нашел отражение также вопрос образования и воспитания. Было подчеркнуто, что молодежь нуждается в солидном, междисциплинарном, всестороннем образовании. Воспитание же неизбежно проходит через душепопечение о семьях. Сегодня семьи переживают кризис, и Церковь, «Семья семей», призвана предложить молодым людям атмосферу семьи, в которой они чувствуют себя принятыми и любимыми. Вызов воспитания включает также и самих пастырей: необходим новый стиль священнической жизни.

Источник: Vatican News