XV Генеральная ассамблея Синода: Одиннадцатая общая конгрегация

15 октября на 11-й Общей конгрегации Синода епископов были представлены доклады малых групп, касающиеся второй части Рабочего документа: «Интерпретировать: вера и распознавание призвания».

Каждый человек, отмечают Отцы Синода, призван к любви Бога и к общению с Ним для того, чтобы заботиться о мире и о человеческой семье. Речь идет о всеобщем призвании, которое продолжается всю жизнь. Все мы также призваны к святости: это универсальное призвание не означает «жить стиснув зубы», — все мы призваны дарить себя людям с радостью.

Говоря о пастырском сопровождении, иерархи подчеркивают, что юноши и девушки не должны быть оставлены в одиночестве перед лицом радикальных вопросов, таких как вопрос о боли и смерти. Процесс распознавания должен помочь им обрести самоидентификацию и внести свой уникальный вклад в церковную и общественную жизнь.

В каждом молодом человеке, читаем в докладах малых групп, Церковь должна видеть «святую землю», помогая осуществиться личной встрече с Иисусом Христом: именно эта встреча лежит в основе поиска призвания. Сопровождение молодежи включает личное и общинное измерение и должно учитывать, что истинное призвание – это не приказ, а приглашение. Пастыри – отмечают участники обсуждений – призваны «продвигать в общинах верующих солидное знание веры, радость братства, любовь к молитве и желание свидетельствовать евангельскую жизнь».

В Зале Синода прозвучали увещания уделять больше внимания Таинству Миропомазания. В Италии и некоторых других странах катехизация построена таким образом, что молодежь нередко воспринимает конфирмацию как своеобразный «выпускной диплом», что препятствует подлинному созреванию в вере.

Вновь была отмечена необходимость включать в пастырскую работу проблемную молодежь, в том числе молодежь с ограниченными физическими, интеллектуальными и общественно-культурными возможностями. Эти молодые люди могут стать важным фактором преобразования внутри общин, поскольку они представляют собой дар для всех, давая возможность открыться для солидарной взаимности. Такое же внимание должно быть уделено людям с гомосексуальными наклонностями: задачей Церкви является помощь молодым людям в обретении смысла жизни посредством распознавания голоса Бога в мире.

В докладах малых рабочих групп упоминается канонизированный на днях Папа Павел VI. Его жизнь и учение напоминают нам, что каждая жизнь – это призвание.

Наконец, в дискуссиях вновь была высказана идея паломничества для участников Синода. Эта идея сразу же обрела форму: Папскому совету по содействию новой евангелизации поручено организовать паломничество 25 октября. Оно пройдет по улице Франчиджена к гробнице святого апостола Петра.

Источник: Vatican News