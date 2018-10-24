XV Генеральная ассамблея Синода епископов вышла на финишную прямую

В ходе очередной Общей конгрегации (пленарного заседания) XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, прошедшей 23 октября 2018 г. синодальным Отцам был вручен проект Итогового документа. После внесения в него последних поправок и его окончательной редактуры, он будет представлен на подпись Папе Франциску, после чего будет опубликован и станет обязательным для всей Вселенской Церкви.

Генеральный докладчик Синода, кардинал Сержиу да Роша, подчеркнул, что основой для Итогового документа стал Рабочий документ (Instrumentum laboris), однако были также приняты во внимание прозвучавшие на заседаниях Синода и в ходе работы в группах выступления, комментарии и поправки. Итоговый документ получился несколько более коротким, чем Рабочий, однако остался достаточно объемным: он состоит из 173 параграфов и включает в себя все затронутые в Instrumentum laboris вопросы. Он также разделен на те же самые три части: распознавание, интерпретация, решение. Как пояснил, подводя итоги работы Редакционной комиссии, кардинал да Роша, в данном случае мы имеем два разных, но взаимодополняющих друг друга документа, которые следует читать вместе, поскольку они постоянно ссылаются друг на друга, иллюстрируя поиск ответов на поставленные вопросы в его динамике. «Важно, чтобы Поместные Церкви и Конференции епископов,- подвел итог кардинал, — сумели творчески и с верой воспринять динамику Документа, чтобы успешно воплотить в жизнь в своих специфических условиях всё то, что стало результатом синодальной работы».

Сегодня, 24 октября, Отцам Синода предоставляется возможность на протяжении всего дня предлагать свои изменения и дополнения к тексту Итогового документа. Также ожидается, что 24 октября будет вынесен на обсуждение проект Послания к молодежи.

По материалам Vatican News