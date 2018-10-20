XV Генеральная ассамблея Синода епископов: Семнадцатая Общая конгрегация

Утром 20 октября состоялась 17-я Общая конгрегация Синода епископов на тему молодежи и ее призвания. На ней были представлены доклады малых дискуссионных групп, которые собирались накануне для обсуждения третьей части Рабочего документа Синода, — сообщает собственный корреспондент русскоязычной редакции Vatican News Ольга Сакун.

В докладах перечисляются вызовы, перед лицом которых Церковь призвана передавать веру молодым поколениям, сопровождая ее в процессе различения духов. К этим вызовам относятся: маргинализация, в особенности в отношении женщин, жертв неравенства и мужского шовинизма; разные виды зависимости; распространение оккультизма; проблемы лиц с гомосексуализмом, — было отмечено, что этих людей следует сопровождать индивидуально, дабы они возрастали в вере и не подвергались дискриминации, поскольку Церковь противостоит дискриминации в отношении кого бы то ни было. В числе задач Церкви названо сексуальное воспитание и разъяснение этических вопросов, таких как аборт, и эти темы должны быть изложены с максимальной ясностью. Приоритетным в пастырском сопровождении должно быть Евангелие и поиск наиболее эффективных форм общения с молодежью: к таким формам относятся, например, музыка и спорт.

В докладах малых групп подчеркивалось, что, наряду с семьей, «домашней Церковью», молодежь нуждается в приходах, где ее могут выслушать, где она может научиться общению и миссионерству.

В обсуждениях малых групп говорилось и о том, что необходимо уделять больше внимания вопросам социальной справедливости. Предпочтительный выбор Церкви в пользу бедных отвечает чаяниям многих молодых людей: в этой области католическая молодежь может создать экуменический и межрелигиозный альянс. Точно так же, именно молодежь может оказать незаменимую помощь сверстникам в странах, откуда идет большой поток мигрантов. Молодые люди могут стать «апостолами мигрантов». Большим евангелизационным потенциалом обладают и паломничества, часто помогающие молодежи открыть для себя христианское вероучение.

Говоря о призвании, иерархи вновь вложили в это понятие универсальный смысл. Молодые призваны к святости, и они желают на этом пути получить практические советы от компетентных наставников. Путь распознавания проходит через встречу с Богом, которая особым образом осуществляется в Таинстве Евхаристии. Оно должно быть более доступным для молодежи, в том числе и посредством более адекватного музыкально-художественного языка.