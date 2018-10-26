XV Генеральная ассамблея Синода епископов: Папа Франциск вручил молодежи Компендиум социального учения Церкви, а ее участники отправились в паломничество

Подходит к концу XV Генеральная ассамблея Синода епископов. 24 октября, на ее предпоследнем пленарном заседании, выступило 82 Синодальных Отца, внося поправки и предложения в текст Итогового документа, текст которого был им вручен накануне. Этот пока еще остающийся конфиденциальным документ всё еще открыт для обсуждения. Свои замечания и дополнения синодальные Отцы могут передавать в письменной форме в Секретариат.

В ходе заседания в Зале Синода Папа Франциск вручил молодым людям, аудиторам и экспертам Ассамблеи, специально адаптированный для молодежи Компендиум социального учения Церкви Docat, подготовленный по инициативе Конференции епископов Австрии. Католическое социальное учение изложено на его страницах в форме вопросов и ответов. Предисловие к изданию написал сам Святейший Отец, пожелав в нём юношам и девушкам самим стать «живым социальным учением Церкви», принимая активное участие в политических и социальных процессах, борясь за справедливость и права человека, прежде всего, самых бедных из их числа.

25 октября в первой половине дня 300 участников Синода епископов совершили пешее паломничество по улицам Рима к гробнице Святого Петра. Пилигримы прошли около шести километров от северной части Вечного Города до Ватиканской базилики. Маршрут пролегал по участку древней «Дороги франков» (Via Francigena) — главной магистрали средневековых паломников, начинавшейся от врат Кентерберийского кафедрального собора и завершавшейся в средоточии Рима. По словам префекта Департамента коммуникации Паоло Руффини, это паломничество епископов и молодежи позволило Синоду стать «путем в прямом смысле этого слова».



В соборе Святого Петра паломники стали участниками св. Мессы, которую возглавил Генеральный секретарь Синода епископов кардинал Лоренцо Бальдиссери, и на которой проповедовал председатель Папского Совета по содействию новой евангелизации архиепископ Рино Физикелла. Вместе с епископами и молодежью молился также Папа Франциск.

Сегодня, 26 октября, на Синоде епископов проходит Общая конгрегация.

По материалам Vatican News