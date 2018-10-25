XV Генеральная ассамблея Синода епископов: Девятнадцатая общая конгрегация

На 19-й Общей конгрегации 24 октября состоялась презентация проекта «Послания от Синода молодежи всего мира». Послание обращено к каждому молодому человеку с тем, чтобы пробудить надежду и мужество, поскольку Церковь шагает рядом с каждым юношей, с каждой девушкой, — сообщает из Ватикана корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

19-ю Общую конгрегацию (пленарное заседание) открыла молитва Третьего часа с чтением отрывка из Первого Послания Святого Апостола Петра, перекликающегося с поднятой в эти дни проблематикой. Святой Петр призывает христиан «препоясать чресла ума», то есть призывает к духовному рассуждению, и увещевает «бодрствовать»: этот призыв – было отмечено во время медитации – как будто обращен к сегодняшней Церкви, которая должна перестать сообразовываться с «духом мира сего», с масс-медиа и общественным мнением: все это «бомбардирует» Церковь, мешая различать духов. Показательно, что Первое Послание Святого Апостола Петра завершается двойным увещанием, адресованным старшему и младшему поколениям.

Во второй половине дня участники Синода обсуждали проект Итогового документа. В ходе этого заседания Папа Франциск преподнес всем молодым слушателям сюрприз: новое издание свода социальной доктрины Церкви, вдохновляющейся важнейшими Папскими документами от “Rerum novarum” Льва XIII до энциклики “Laudato si’” и увещания “Amoris Laetitia” Папы Франциска.

До завершения XV Генеральной ассамблеи Синода епископов осталось всего лишь несколько дней. Сегодня, 25 октября, участники Синода пройдут паломничеством 6 километров по улице Франчиджена до гробницы Святого Петра, где состоится Месса в присутствии Папы под предстоятельством кардинала Лоренцо Балдиссери, Генерального секретаря Синода епископов. В паломничество записались около 300 человек: 192 иерарха, 82 слушателя и 100 молодых людей из Римской епархии.