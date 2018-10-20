XV Генеральная ассамблея Синода епископов: 15-я Общая конгрегация

На 15-й Общей конгрегации Синода епископов, посвященного молодежи, вере и распознаванию призваний, выступавшие затронули тему охраны Творения, «общего дома» для будущих поколений.

Церковь призвана быть глашатаем в области экологии, отметили епископы, чтобы оставить достойное место для жизни молодым поколениям. Другие докладчики отметили, что нужно переосмыслить понимание труда: это не только источник дохода, но и пространство для творчества. На Синоде была подчеркнута необходимость приобщать молодежь к социальной доктрине Католической Церкви.

Иерархи признают недостатки духовенства, но в то же время призывают мирян быть более активными в церковной жизни. Настоящее участие вдохновляется не собственной персоной, но Христом и святыми, отметили выступавшие на ассамблее. Молодежи нужно помочь «подружиться» с Библией; следует также обновить катехизацию, особенно перед лицом новых сект. Не следует забывать о драме наркомании: Церковь – отметили Отцы Синода – это единственный институт, который может сказать свое пророческое слово в этой области, призывая к борьбе против «культуры смерти».

Большое значение в сопровождении молодых имеют Всемирные дни молодежи, — подлинный пример «исходящей Церкви». В выступлениях слушателей вновь звучала просьба оценить роль женщины в церковной жизни. В конце конгрегации была создана Комиссия по разработке Послания Синода епископов.

Источник: Vatican News