XV Генеральная ассамблея Синода: Двенадцатая общая конгрегация

Как сообщает русскоязычная редакция Vatican News, 16 октября на 12-й Общей конгрегации Отцы Синода обсуждали третью часть Рабочего документа: «Выбор путей пастырского и миссионерского обращения».

Генеральный докладчик кардинал Сержиу да Роша отметил, что выбор всегда должен быть связан с «шагом вперёд в любви», и Церковь призвана выходить навстречу молодёжи, быть знаком солидарности в расколотом мире, самоотверженным миссионером, открытым для всех. Со своей стороны, молодой слушатель из Индии Персиваль Холт подчеркнул, что современная молодёжь ищет подлинного Пастыря, Христа; она является «горящим пламенем», но нередко испытывает одиночество и грусть: молодёжь может быть эгоистичной, как Пётр, но — подобно апостолу — она обладает потенциалом для того, чтобы стать «краеугольным камнем».

Отцы Синода говорили на тему призвания молодых поколений стать лидерами завтрашнего дня: библейский взгляд на мир поможет им строить более справедливое общество, и воспитательная роль Церкви должна помочь им принимать правильные решения. Сегодняшние поколения стоят пред лицом антропологического редукционизмома, отрицающего солидарность и бескорыстие, сводящего жизнь к потреблению; часто у молодёжи нет чётких планов на будущее. Любовь к ближнему не может ограничиваться частной сферой: она призвана войти в социальный, политический и институциональный сектор. Поэтому Церковь должна поддерживать молодых людей, говорить с ними и, восполняя недостатки школьного воспитания, делать их протагонистами общественной жизни, «послами веры» для сверстников. Немаловажную роль играет международное волонтерское служение, позволяющее молодым поколениям подкреплять веру делами и создавать связи между епископатами всего мира.

Отцы Синода затронули тему миграции: прибывающих нужно «принимать, защищать, продвигать и интегрировать», помогать им сохранить самобытность, дабы они могли обогатить новые земли своим культурным и духовным наследием. Современный мир нуждается также в межрелигиозном диалоге, в частности, с исламом: важно не навязывать свои убеждения и не заниматься прозелитизмом, но предлагать достоверное свидетельство.

Отцы Синода подчеркнули, что именно епископы должны вести Церковь к духовному обращению ради любви к Христу и молодёжи. Если молодые люди увидят, что их епископы «выходят наружу», они смогут набраться смелости «подняться с дивана» и послужить общему благу, особенно самым бедным и отверженным.

В этом начинании особую роль играет катехизация, и Отцы Синода предложили создавать специальные Советы по делам молодёжи на епархиальном уровне — пространства слушания и распознавания. Кроме того, Синод призвал не пренебрегать народным благочестием, сокровищем поместных Церквей, а также подчеркнул роль музыки, которая открывает молодым людям красоту веры и Евангелия и наполняет Божьим светом их жизнь.