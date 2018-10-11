XV Генеральная ассамблея Синода: Девятая общая конгрегация

Утром 11 октября состоялась Девятая общая конгрегация Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания», передает Ольга Сакун из Града Ватикан.

Отцы Синода начали с призыва к ясному и недвусмысленному осуждению учительством Церкви содействия нелегальной иммиграции и торговли людьми. Церковь должна увещать наиболее развитые страны инвестировать в те страны, где молодежь не имеет возможности вносить вклад в развитие и вынуждена эмигрировать.

В последующих выступлениях была затронута тема Таинства Примирения. Прощение следует освободить от любой «нагрузки», чтобы молодежь смогла увидеть в нем прежде всего Божий дар.

Отцы Синода отметили, что неважно, о каком призвании идет речь, — важно понять, что Бог призывает к святости, о каком бы жизненном выборе ни шла речь. Таким образом, душепопечение в области призваний следует переосмыслить и развивать во всех сферах жизни, так чтобы в любых жизненных обстоятельствах каждый молодой человек мог распознать собственное призвание благодаря живым свидетельствам.

Отцы подчеркнули необходимость воспитывать в молодых внутреннюю свободу, чтобы не быть жертвами манипуляций. Наряду со свободой следует осознать ответственность за принятие долгосрочных решений. Подобно милосердному отцу из притчи, Церковь призвана терпеливо и с надеждой ждать своих заблудившихся чад, не давая им почувствовать себя оставленными в трудностях, но находясь рядом с ними. Чтобы молодежь увидела, как прекрасно следовать за Христом, нужны радостные, сплоченные, общины, живущие в простоте и бедности.

Вновь была затронута тема злоупотреблений малолетними: молодые люди ждут от Церкви, что она поставит жертв в центр своей деятельности, а в отношении епископов будут приняты жесткие меры.

Источник: Vatican News