XV Генеральная ассамблея Синода: Десятая общая конгрегация

На Десятой общей конгрегации Синода, состоявшейся во второй половине дня 11 октября, помимо слушателей выступали также братские делегаты, передает Ольга Сакун из Града Ватикан.

Молодой христианин из Ирака поделился своим свидетельством, сосредоточив внимание на право молодежи на мир и стабильность. Юноша пригласил Папу посетить его страну, где христиане составляют меньшинство, и рассказал о повседневности иракских верующих, состоящей из угроз, похищений и убийств.

Отцы Синода в своих докладах отметили опасность фундаментализма и коррупции, угрожающих вере и надежде молодых. Как утолить жажду справедливости, вписанную в сердце каждого юноши, каждой девушки? Прелаты предлагают прежде всего уделить внимание христианскому и общечеловеческому воспитанию, но при этом сказать «нет» исключительно «западному» подходу.

Иерархи подчеркнули важность темы миграции, бедности и утраты культурных корней, которые затронули многочисленных молодых людей на Юге планеты. В то же время именно из этой части мира исходит радостное свидетельство веры: например, в некоторых африканских странах желание вступить на путь монашества или священства – великая радость для семьи и для общества.

На Десятой конгрегации была отмечена необходимость усилить женское присутствие в пастырской работе Церкви. Именно женщины могут помочь разорвать «замкнутые клерикальные круги», способствующие покрытию злоупотреблений.

Затем выступили братские делегаты. Представитель Методистской Церкви говорил о значении движений мирян; американский митрополит, представляющий Вселенский Патриархат, предложил излагать молодежи веру, избегая жестких формулировок, но при этом не отступая от евангельской истины. Делегат от Румынской Православной Церкви указал на необходимость взращивать в молодых людях дружбу с Христом посредством молитвы и аскезы. Представитель Всемирного совета Церквей сосредоточила свое выступление на призыве Бога к каждому молодому человеку быть посредниками и мостами, убежденными, что все люди – это возлюбленные дети Бога. Англиканский епископ из Найроби позитивно оценил внимание Католической Церкви и Папы Франциска к молодежи и готовность ее выслушать. Он также сказал, что последствия разрушения семьи будут не менее катастрофичными, чем последствия климатических изменений, и мы, как христиане, обязаны заявлять об этом. Тема семьи неоднократно звучала и в докладах Отцов Синода.

Источник: Vatican News