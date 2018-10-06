XV Генеральная ассамблея Синода: Четвертая общая конгрегация

20 Отцов Синода и 8 слушателей, а также специальный гость ассамблеи высказались на 4-й Общей конгрегации Синода епископов, посвященного молодежи и ее призванию.

Вновь была подчеркнута необходимость прислушаться к молодежи, особенно в цифровом мире, где «информационная булимия» часто сочетается с «анорексией мечтаний», порождая «информационное ожирение». Нужно всматриваться в «позитивный лик молодежи», носительницы огромных человеческих и духовных ресурсов, таких как дружба, солидарность, волонтерство.

Молодые люди ждут от взрослых умения выслушать с уважением, не осуждая, умения сопровождать, в том числе и в процессе распознавания призывающего голоса Бога. Было отмечено, что для этого неприемлем подход, при котором взрослые «изображают из себя молодых», — он приводит к дезориентации и лишает ребят ориентиров.

Отцы Синода обсудили значение для молодежи Святой Мессы, Таинств, ежедневных молитв. Музыка на богослужениях, отметили они, «должна быть более привлекательной», так же как и катехизация и проповедь. Радостная и вдохновляющая проповедь «поможет молодым людям понимать головой и верить сердцем». В то же время пастыри не могут просто ждать, пока молодежь придет в храм, Церковь должна «выходить туда, где она найдет молодежь». Одним из таких мест сегодня является виртуальный мир, где у юношей и девушек «много друзей, но ни одного настоящего друга». На это «изобильное одиночество» Церковь призвана дать реальный ответ.

Участники ассамблеи затронули вопрос католических школ, которые сегодня больше не в состоянии вовлечь учащихся в церковную жизнь.

В центре внимания многих выступавших был альянс между Церковью и семьей. Необходимо вновь осмыслить роль отца в передаче веры и созревании личности детей, подчеркнули докладчики.

Источник: Vatican News