Вызов человечеству: миграции и инклюзивная экономическая политика

Радио Ватикана опубликовало отрывки из выступления государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина на VI международном форуме «Миграции и мир». Встреча на тему «Интеграция и развитие. От реакции к действию» недавно состоялась в Риме и была организована ватиканским ведомством служения всестороннему развитию человека, Сетью фондов международной миграции имени блаженного Джованни Скалабрини и Фондом Аденауэра.

***

История человечества всегда была отмечена миграцией и неравенством, связанным с экономикой, политическими стратегиями и притязаниями на власть, которые являются более или менее взаимно обусловленными. Тем не менее, именно сегодня контраст между богатством и бедностью в нашем взаимозависимом мире становится всё неприемлемее, создавая всё более глубокую пропасть между теми, кто располагает образованием и средствами для продвижения вперёд, и теми, кто всего этого лишён. Значительная часть населения мира влачит на себе тяжёлое бремя нищеты, отсталости и эксплуатации, несмотря на наличие природных ресурсов, распорядителями которых они должны были быть.

Поражает факт, приведённый Оксфордским комитетом помощи голодающим (Oxfam) в недавнем докладе о том, что восемь самых богатых людей на планете в 2016 году обладали в совокупности такими же богатствами, что и 3 миллиарда 600 миллионов человек, и что в 2015-2016 годах десять крупнейших международных корпораций получили прибыль, равную той, что была собрана в государственную казну 180 стран мира.

В то время как формы сотрудничества с наименее развитыми странами являются необходимыми условиями для эффективных путей мира, всестороннего развития и построения инклюзивного общества, шаги по достижению целей в области развития из Повестки дня ООН до 2030 года являются очень сложными для реализации. Причина — в глобальных экономических реалиях, которые заставляет нас сомневаться в улучшении. Войны, особенно в сочетании с торговлей оружием и коррупцией, которые являются основой вооружённых конфликтов, препятствуют любому социально-экономическому прогрессу и оказывают сильное влияние на протяжении многих поколений.

Кроме того, в нынешнем всемирном контексте, отмеченном глобализацией, всё более очевидной становится тесная взаимосвязь между миром, развитием и соблюдением основных прав человека. Однако сегодня трудно уловить признаки значительных усилий в этом направлении в отношениях между государствами и народами. Тем не менее, этот мир, называемый постглобальным, или постсуверенным и постнациональным, хочет защитить себя и создаёт препятствия в решении злободневных вопросов, которые считает слишком трудными либо наносящим вред с культурной, экономической, идеологической или религиозной точки зрения.

С другой стороны, мы констатируем политические стратегии, созданные колеблющимися интересами, ненадежностью и страхом; весьма заметны противоречивые политические планы, бесконечные конфликты, нарушения прав человека, беспокойство о последствиях изменений климата и нерешённого экономического кризиса, идеологическое давление даже на гуманитарную помощь, ухудшение политической, социальной, гуманитарной, экологической ситуации, криминальная торговля продуктами, людьми и ресурсами.

Сценарии мировой политики отмечены подобной несправедливостью, которая порождают миграцию внутри государств или за их границами. Миграция представляет собой одну из главных проблем современного мира. Опасения, выдвигаемые в качестве аргумента для предвыборных целей и различных расчётов, характеризуются манипулированием СМИ и новым идеологическим тоталитаризмом, который воспринимает человека исключительно в качестве экономического средства. Согласно данной логике, это средство можно выбросить, если оно не оправдывает ожиданий эффективности, и как отметил Папа Франциск, в современном мире существует тенденция скрывать такое отношение к человеку. Этими причинами — в контексте миграционной политики — объясняются стратегии, продвигающие альтернативные и более опасные пути нелегальной миграции, эксплуатации и жестокого обращения со стороны работорговцев, что нередко приводит к смерти людей. Желая остановить преступления, гораздо легче перенести острые проблемы на другие страны вместе со значительным экономическим и политическим бременем. Такой подход неспособен принести решение и гарантировать основные права людей, их защиту и достоинство.

В данной ситуации — даже в предполагаемой гармонии намерений и готовности к сотрудничеству — самые смелые и дальновидные позиции остаются изолированными в постоянно растущей фрагментации общества. Это ставит под угрозу не только демократический порядок многих стран, но и глобальный прогресс, в том числе экономический.

Существует немало примеров и попыток экономической интеграции, однако глобальная ситуация требует переосмыслить их с точки зрения большей солидарности, так как есть серьёзный риск разрушительных внутренних конфликтов. 244 миллиона мигрантов в 2016 году являются вызовом всему человечеству. Международная миграция, при всём своём разнообразии, не может считаться временной чрезвычайной ситуацией, которую нужно лишь переждать. Право на миграцию — это одно из прав человека, которое требует защиты. Это — структурный компонент, который охватывает все континенты, и эту проблему необходимо решать с учетом её причин и проявлений. Нужны совместные усилия и сотрудничество на всемирном уровне, необходимы систематические и подробные программы вмешательств при многосторонней поддержке, требуются новые стратегии и проекты, причём стороны должны разделять между собой и бремена, и ответственность.

Разумеется, каждое государство имеет право контролировать свои границы и решать, кого впускать в свою страну. Каждое государство имеет собственные политические приоритеты, уровень прогресса, социальной ситуации и безопасности, поэтому отдельные страны обладают различными возможностями для принятия мигрантов, и этот вопрос требует мудрости и благоразумия. Об этом 9 января этого года Святейший Отец говорил дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святейшем Престоле, отмечая, что «разумный подход со стороны органов государственной власти не влечёт за собой осуществление политики закрытости по отношению к мигрантам, но настоятельно требует мудро и дальновидно оценивать, в какой степени страна способна — не нанося ущерб общему благу собственных граждан — обеспечить достойную жизнь для мигрантов, особенно тем, у кого есть реальная необходимость в защите».

Затем Папа Франциск призвал не сводить текущий иммиграционный кризис к простому численному подсчёту и не оставаться «безразличными, в то время как другие несут бремя гуманитарных расходов, нередко сопряжённых со значительными усилиями и большими трудностями». Тогда Папа призвал страны становиться творцами и участниками международного общего блага, в том числе и через конкретные жесты гуманности ради обеспечения того мира и развития, которого всё ещё ожидают целые народы и миллионы людей».

В экономических стратегиях, нацеленных на всемирное общее благо, необходимо сотрудничество на всех уровнях. Этого требуют нынешние трудности и ограничения государств и даже целых регионов, которые в одиночку пытаются справиться с этой серьёзной глобальной проблемой. Международное сообщество в первую очередь должно стремиться к тому, чтобы обеспечить народы и каждого человека миром и развитием: это делает миграцию свободным выбором, а не вынужденной необходимостью.

По признанию Повестки дня ООН в области развития до 2030 года, миграция, управляемая «безопасным, упорядоченным и регулярным» образом, является фактором развития и всестороннего и устойчивого роста. Мигранты могут внести свой вклад — нередко существенный — в рост общества, которое их принимает, а также в развитие, стабильность и мир стран, откуда они прибывают. Миграция является также фактором мира, так как сами беженцы являются наиболее достоверными свидетелями бессмысленности войны и насилия.

Совершенно очевидно, что они могут внести такой вклад, если будут соблюдать законы принимающей страны, уважать её традиции и принципы социальной жизни, если принимающая страна обеспечит соблюдение их прав и достоинства, если государство — с самого момента прибытия мигрантов — будет уделять особое внимание к наиболее уязвимым. Эти гарантии (с правильной идентификацией мигрантов и их потребностей) обеспечивают первые шаги в направлении интеграции. Здесь необходима гибкая политика занятости и профессиональной подготовки, проверка результатов, обеспечение доступа к социальным услугам, трудоустройству, соответствующему жилью, принимая все меры для исключения возможного фундаментализма. Это позволяет местному населению, которое, бесспорно, несёт на себе бремя гостеприимства, исполнять такие обязанности со всей ответственностью, не теряя при этом из виду справедливые интересы тех, кто среди коренного населения является менее обеспеченным.

Но действительно ли является инклюзивной такая экономическая система, как наша, в которой, как мы уже видели, всё ещё слишком много жертв и отверженных? Необходимо иметь более широкое видение развития. Как утверждает Папа Франциск, мы должны стремиться изменить правила социально-экономической системы, а для этого можно исходить только из новых предпосылок. Необходимо, чтобы инклюзивная экономика рождалась из культуры, включающей в себя социальную, экономическую и экологическую справедливость, знающей, как справиться с текущими социальными и технологическими проблемами. Культура сопричастности предполагает взаимность, понимаемую не как вызов и не столько в смысле тесного соответствия прав и обязанностей, но как солидарное соучастие всех заинтересованных сторон, в которых все могут и должны внести свой вклад. Это относится и к мигрантам, и к странам их происхождения и транзита, и к странам прибытия, то есть, ко всему мировому сообществу.

Кардинал Пьетро Паролин,

государственный секретарь Ватикана

Источник: Радио Ватикана