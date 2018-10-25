Выступление делегата от молодежи Ольги Пименовой на XV Генеральной ассамблее Синода епископов

Дорогой Святой Отец, дорогие отцы Синода, братья и сёстры!

Меня зовут Оксана, я приехала из России, страны, где католиков очень мало, а католической молодежи и того меньше. Мы живем в индивидуалистическом обществе, и многие «раненые» молодые люди приходят в Церковь, чтобы обрести семью и согреться. Со временем многие из них уходят, в основном из-за отсутствия доверия, возможностей предложить себя, ответственности за свои таланты. Они не могут найти себе место и начинают искать вне Церкви. Другие превращаются в пассивных потребителей, потому что всё делается священниками и сестрами-монахинями. Столкнувшись с этими вызовами, молодые католики в России пытаются понять свою роль в Церкви. И понимание призвания — одна из основных проблем, но и одна из самых противоречивых.

Во-первых, я уверена, что само слово «призвание» должно обрести новое дыхание и в католических общинах и среди молодежи, чтобы никто более не считал, что призвание ограничено священством и особыми формами посвященной Богу жизни. Это указано в документе, но до сих пор не ясно для большинства. Данный взгляд необходимо доносить и распространять посредством катехизации, проповеди, встреч и свидетельств.

Во-вторых, в то время как каждое призвание уникально и требует персонального участия, молодые люди ходят видеть больше живых и доступных примеров распознавания и практики принятия решений, особенно в свете новой евангелизации. Иногда молодые люди не способны принимать долгосрочные решения, потому что у них не было опыта сознательного принятия даже краткосрочных решений. Потому встречи, руководство и духовные практики в контексте узких тем (таких, как профессия и отношения) необходимо применять и использовать, чтобы взращивать призвания шаг за шагом.

В-третьих, я надеюсь, что этот Синод и его документы поспособствуют тому, что местные Конференции епископов будут внедрять данные практики при реальном участии молодежи и семей, учитывая местные условия своих регионов. В течение последних дней тема семьи неоднократно упоминалась в связи с темами призваний, распознавания и сопровождения. Я уверена, что родители так же должны быть услышаны, и их мнения должны быть учтены в обсуждениях. Я верю, что, задействуя все стороны, мы придем к наилучшему результату, и надеюсь, что семьи буду реально сопровождать своих детей.

В-четвертых, я бы предложила поддерживать локальные и международные встречи молодежи и молодых христианских лидеров и волонтеров, чтобы они могли обмениваться опытом и практикой, а значит — служить живыми примерами веры друг для друга.

Очевидно, что мы настаиваем на развития здоровых способов передачи или распределения ответственности, чтобы епископы и священники смогли обрести новые возможности для своего пасторского служения, а миряне — для своего.

Я была поражена, когда прочла Instrumentum Laboris, тем, что Церковь предложила всем, включая меня. Я получила приглашение не только принять участие в Синоде, но и расти в своем призвании в процессе работы Синода. Здесь, когда отцы учатся слушать нас — мы, молодые люди, учимся открыто и прямо говорить, а не критиковать, искать пути совместной работы над общими проблемами.

Я надеюсь, что мы стали свидетелями рождения нового типа отношений, базирующихся на диалоге и взаимодействии с молодежью, как с союзником. Я действительно надеюсь, что мы все найдем мужество и место для развития и применения такого типа отношений, когда вернемся домой после Синода и поделимся опытом со своими общинами.

Спасибо.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве