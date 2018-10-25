Выступление делегата от молодежи Ольги Пименовой на XV Генеральной ассамблее Синода епископов

Выступление делегата от молодежи Ольги Пименовой на XV Генеральной ассамблее Синода епископов

Октябрь 25, 2018

Дорогой Святой Отец, дорогие отцы Синода, братья и сёстры!

Меня зовут Оксана, я приехала из России, страны, где католиков очень мало, а католической молодежи и того меньше. Мы живем в индивидуалистическом обществе, и многие «раненые» молодые люди приходят в Церковь, чтобы обрести семью и согреться. Со временем многие из них уходят, в основном из-за отсутствия доверия, возможностей предложить себя, ответственности за свои таланты. Они не могут найти себе место и начинают искать вне Церкви. Другие превращаются в пассивных потребителей, потому что всё делается священниками и сестрами-монахинями. Столкнувшись с этими вызовами, молодые пытаются понять свою роль в Церкви. И понимание призвания — одна из основных проблем, но и одна из самых противоречивых.

Во-первых, я уверена, что само слово «» должно обрести новое дыхание и в католических общинах и среди молодежи, чтобы никто более не считал, что ограничено священством и особыми формами посвященной Богу жизни. Это указано в документе, но до сих пор не ясно для большинства. Данный взгляд необходимо доносить и распространять посредством катехизации, проповеди, встреч и свидетельств.

Во-вторых, в то время как каждое призвание уникально и требует персонального участия, молодые люди ходят видеть больше живых и доступных примеров распознавания и практики принятия решений, особенно в свете новой евангелизации. Иногда молодые люди не способны принимать долгосрочные решения, потому что у них не было опыта сознательного принятия даже краткосрочных решений. Потому встречи, руководство и духовные практики в контексте узких тем (таких, как профессия и отношения) необходимо применять и использовать, чтобы взращивать призвания шаг за шагом.

В-третьих, я надеюсь, что этот Синод и его документы поспособствуют тому, что местные Конференции епископов будут внедрять данные практики при реальном участии молодежи и семей, учитывая местные условия своих регионов. В течение последних дней тема семьи неоднократно упоминалась в связи с темами призваний, распознавания и сопровождения. Я уверена, что родители так же должны быть услышаны, и их мнения должны быть учтены в обсуждениях. Я верю, что, задействуя все стороны, мы придем к наилучшему результату, и надеюсь, что семьи буду реально сопровождать своих детей.

В-четвертых, я бы предложила поддерживать локальные и международные встречи молодежи и молодых христианских лидеров и волонтеров, чтобы они могли обмениваться опытом и практикой, а значит — служить живыми примерами веры друг для друга.

Очевидно, что мы настаиваем на развития здоровых способов передачи или распределения ответственности, чтобы епископы и священники смогли обрести новые возможности для своего пасторского служения, а миряне — для своего.

Я была поражена, когда прочла Instrumentum Laboris, тем, что Церковь предложила всем, включая меня. Я получила приглашение не только принять участие в Синоде, но и расти в своем призвании в процессе работы Синода. Здесь, когда отцы учатся слушать нас — мы, молодые люди, учимся открыто и прямо говорить, а не критиковать, искать пути совместной работы над общими проблемами.

Я надеюсь, что мы стали свидетелями рождения нового типа отношений, базирующихся на диалоге и взаимодействии с молодежью, как с союзником. Я действительно надеюсь, что мы все найдем мужество и место для развития и применения такого типа отношений, когда вернемся домой после Синода и поделимся опытом со своими общинами.

Спасибо.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

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