Выставка шедевров из Ватикана в Третьяковке продлена до 1 марта

Третьяковская галерея продлила работу выставки живописи из пинакотеки Ватикана до 1 марта, сообщила «Интерфаксу» во вторник директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Понимая, что выставка из собрания Ватикана вызывает огромный интерес зрителей, мы обратились в дирекцию музеев Ватикана с просьбой рассмотреть возможность продлить эту выставку хотя бы на десять дней. Потому что эти произведения, снятые со стен пинакотеки, крайне востребованы теми, кто приезжает в Рим и приходит в музей. Их отсутствие на протяжении 3,5 месяцев — проблема для наших коллег. Мне приятно, что новый директор музеев Ватикана госпожа Барбара Ятта согласилась продлить выставку с 20 февраля по 1 марта включительно», — сказала З.Трегулова «Интерфаксу».

Учитывая наплыв посетителей, в музее приняли решение работать без выходных.

«Эта выставка не про рекорд посещаемости. Для нее мы выбрали самые лучшие залы в Инженерном корпусе, где обеспечиваем необходимые условия безопасности и жесткое соблюдение температурно-влажностного режима», — отметила директор.

Отчасти поэтому, пояснила она, выставку может посетить не более 2 тыс. человек в день.

Новая партия билетов поступит в кассы на Крымском валу 10 февраля. Будет открыто пять касс, постоянная экспозиция здания в этот день будет закрыта. «Мы будем продавать билеты в порядке живой очереди, постараемся максимально запустить людей в вестибюль, чтобы они не мерзли на морозе», — сказала З.Трегулова.

Онлайн-продажи начнутся 17 февраля с 12:00. В галерее работают над тем, чтобы сайт и билетные системы, почтовый сервис не падали от одновременного захода на них десятков тысяч человек, как это было в момент продажи в начале января.

В настоящее время все билеты на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» полностью раскуплены до 19 февраля.