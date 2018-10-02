Вышел из печати свежий номер «Сибирской католической газеты»

Вышел из печати свежий номер «Сибирской католической газеты»

Октябрь 02, 2018

Вышел в свет очередной номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

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