Вышел из печати свежий номер «Сибирской католической газеты»

Вышел в свет очередной (летний) номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

Он полностью посвящен многим важным для российских католиков событиям прошедшей весны и первой половины лета:

VIII Всероссийской встрече католической молодежи, которая проходила на берегах Байкала,

другим важным новостям Поместной Церкви и Преображенской епархии в Новосибирске.

Открывает номер Слово к молодежи Апостольского нунция в России архиепископа Челестино Мильоре, произнесеное им на Святой Мессе в городе Байкальске.

Также читайте в номере:

— Интервью с лютеранскими священнослужителями из Германии, побывавшими с экуменическим братским визитом в Курии Преображенской епархии.

— Рассказ об Алоизии Егоровиче Труппе – латгальском крестьянине, русском солдате, лакее императора Николая II, до смерти сохранившем верность царской семье и расстрелянном вместе с Романовыми. Католике, провозглашенном Православной Церковью святым мучеником.

— Другие интересные материалы.

— И, конечно, рубрику для самых маленьких читателей «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»