Вышел из печати Рождественский номер «Сибирской католической газеты»

Вышел в свет рождественско-новогодний номер «Сибирской католической газеты».

Последний печатный выпуск СКГ в уходящем году мы постарались сделать по-праздничному ярким и разнообразным.

Он открывается обращением к читателям СКГ нового Генерального викария Преображенской епархии о. Андрея Ферко по случаю наступающего праздника Рождества Христова.

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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ — в мире, в России, в епархии.

Рубрика ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ расскажет о недавней поездке Владыки Иосифа Верта на Дальний Восток, где он участвовал в праздновании юбилея рукоположенного им 25 лет назад священника.

На конец ноября пришлось весьма знаменательное для всех католиков столицы Сибири событие: 27-28 ноября в Новосибирске побывал с визитом кардинал Блейз Джозеф Супич, архиепископ Чикагский, отвечающий в Конференции католических епископов США за благотворительную помощь Церквам Центральной и Восточной Европы.

О «Большом дне» кардинала Супича в Новосибирске читайте во втором материале этой рубрики.

Рубрика КАРИТАС расскажет о посещении новосибирской штаб-квартиры этой международной благотворительной организации Святым Николаем.

Приятным сюрпризом для наших читателей станет оригинальное эссе доктора исторических наук, историка-медиевиста Анастасии Паламарчук, написанное специально для этого номера – «Рождество: ожидание vs реальность».

В XLVI пленарном заседании Конференции католических епископов России, проходившем осенью в Новосибирске, принял участие Апостольский нунций в Российской Федерации. В одной из «пауз на кофе», прерывавших работу собрания, он встретился с корреспондентом «Сибирской католической газеты» и ответил на несколько заданных ему вопросов…

Читайте эксклюзивное интервью архиепископа Челестино Мильоре в рубрике НАШ ГОСТЬ.

Чуть более тридцати лет назад — 29 декабря 1986 года — на примыкающей к Булонскому лесу западной окраине Парижа Нёйр-сюр-Сен в возрасте пятидесяти четырех лет перешел в жизнь вечную Андрей Тарковский, добавивший к семи нотам и семи цветам радуги семь своих гениальных фильмов. Он знал о творчестве что-то от самого Творца, не случайно на его памятнике на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа начертано «Человек, который видел ангела». Мы предлагаем читателям несколько мыслей Андрея Арсеньевича о творчестве и искусстве в рубрике КУЛЬТУРА.

И, конечно, для самых маленьких читателей СКГ о празднике Рождества расскажет наша ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.

Редакция «Сибирской католической газеты» поздравляет наших читателей и всех христиан с Рождеством Христовым и наступающим Новым 2018 годом!



