Вышел из печати очередной номер «Сибирской католической газеты»

Вышел в свет свежий номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

Читайте в этом выпуске:

В рубрике СЛОВО ПАСТЫРЯ — Послание Папы Франциска на Великий Пост 2017

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ — в мире, в России, в епархии.

О современном экуменическом служении и о путях экуменизма в целом, а также о недавней инициативе Папы Франциска, чьи основные идеи были озвучены во время поездки понтифика в Лунд (Швеция), рассказывает отец Коррадо Трабукки, OFM.

О новой программе вновь открывшей свои двери после двухгодичного перерыва Новосибирской духовной предсеминарии, о ее целях и перспективах, о ее наставниках и воспитанниках в рубрике ПРИЗВАНИЯ рассказывает координатор и духовник этого учебного заведения о. Себастьян Прието Силва, SJ.

Рубрикой ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ мы продолжаем публикацию мемуаров отца Иосифа Свидницкого «Воспоминания узника», начатую нашим изданием четыре года назад.

Об уникальном культурном проекте — Втором Сибирском органном форуме, включавшем в себя научную конференцию, мастер-классы и концерты органной музыки — рассказывает нашим читателям в рубрике КУЛЬТУРА новосибирский музыковед Юлия Антипова.

И, конечно, для самых маленьких читателей мы предлагаем традиционную рубрику — ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА