Вышел из печати очередной номер «Сибирской католической газеты»

Вышел из печати очередной номер «Сибирской католической газеты»

Февраль 21, 2017

COLOMBIA-RELIGION-ASH WEDNESDAYВышел в свет свежий номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

 

Читайте в этом выпуске:

 

В рубрике СЛОВО ПАСТЫРЯ — Послание Папы Франциска на Великий Пост 2017

 

sdltb7cfcf4-nhНОВОСТИ, СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ — в мире, в России, в епархии.

 

О современном экуменическом служении и о путях экуменизма в целом, а также о недавней инициативе Папы Франциска, чьи основные идеи были озвучены во время поездки понтифика в Лунд (Швеция), рассказывает отец Коррадо Трабукки, OFM.

 

1О новой программе вновь открывшей свои двери после двухгодичного перерыва Новосибирской духовной предсеминарии, о ее целях и перспективах, о ее наставниках и воспитанниках в рубрике ПРИЗВАНИЯ рассказывает координатор и духовник этого учебного заведения о. Себастьян Прието Силва, SJ.

Рубрикой ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ мы продолжаем публикацию мемуаров отца Иосифа Свидницкого «Воспоминания узника», начатую нашим изданием четыре года назад.

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Об уникальном культурном проекте — Втором Сибирском органном форуме, включавшем в себя научную конференцию, мастер-классы и концерты органной музыки — рассказывает нашим читателям в рубрике КУЛЬТУРА новосибирский музыковед Юлия Антипова.

 

И, конечно, для самых маленьких читателей мы предлагаем традиционную рубрику — ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

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