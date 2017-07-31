Выпущена памятная медаль к пятой годовщине понтификата Папы Франциска
С 28 июля 2017 г. в Администрации имущества Святейшего Престола и в Ватиканском издательстве можно приобрести памятную медаль, выпущенную по случаю пятой годовщины понтификата Папы Франциска.
Автором дизайна медали является итальянская художница Марианжела Кришоцци. Она же разрабатывала медали к первой годовщине понтификата Франциска и к Чрезвычайному Юбилейному Году Милосердия.
Медаль изготовлена из сплава золота, серебра и бронзы.
На аверсе помещен герб Папы Франциска, вокруг него — надпись «FRANCISCUS P.P. ANNO V MMXVII».
На реверсе — изображение человека, сидящего на земле и протягивающего руку к людям, которые бегут со своей родины в поиске лучшего будущего. Эта фигура олицетворяет Иисуса Христа и является символом принятия, словно напоминает слова из Евангелия «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40).
По краю вычеканена фраза из Евангелия от св. апостола Матфея на латыни: hospes eram et collegistis me («был странником, и вы приняли Меня»; Мф 25,35).
На концах медали также размещена надпись «E CIVITATE VATICANA» и указан номер каждой.
Также каждый экземпляр сопровождается гарантийным сертификатом с номером и тисненной печатью Госсекретариата Апостольской Столицы и Государственного полиграфического института, а также монетного двора Италии.
По материалам Radio Vaticana
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