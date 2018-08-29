ВЦИОМ: сборы ребенка к школе вызывают финансовые трудности у половины россиян

Подготовка ребенка к 1 сентября вызывает финансовые трудности у 50% родителей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«У каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого (21%) — сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить», — отмечается в исследовании.

Почти половина опрошенных родителей (45%) полагают, что современные педагоги учат их детей хуже, чем их самих в свое время. При этом для 31% респондентов важно, чтобы учитель умел найти подход к ребенку, для 30% родителей — был грамотным и доступно преподносил материал. 72% опрошенных полагают, что школьных знаний мало для того, чтобы получить по ЕГЭ необходимое количество баллов для поступления в желаемый вуз. Для этого необходимы дополнительные занятия с репетитором.

При этом качество школьного обучения в целом устраивает 67% родителей. 40% опрошенных респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, и она не дает ребенку возможности получить необходимые навыки и знания. Согласно опросу, 36% родителей считают школьное образование в России соответствующим мировым стандартам, 33% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 9% опрошенных считают российские стандарты продвинутыми по мировым меркам.

Опрос проводился с 23-25 августа 2018 года, в нем приняли участие жители России в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие детей школьного возраста. Метод опроса — телефонное интервью с 1,2 тыс. респондентов по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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Источник: ТАСС