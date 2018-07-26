Вторая годовщина гибели о. Жака Амеля, французского новомученика

Два года назад во время Святой Мессы в местности Сент-Этьен-дю-Рувре вблизи Руана был убит престарелый священник. Сегодня во Франции проходят памятные мероприятия.

«Отец Жак Амель был убит на кресте, то есть, именно в тот момент, когда служил Христову крестную жертву. Добрый, кроткий священник, который всегда старался быть миротворцем, был убит, словно преступник. (…) Он — мученик. А мученики — блаженны. Мы должны молиться ему, чтобы он исходатайствовал нам кротость, братство, мир, а также мужество говорить правду о том, что убивать во им Бога – это сатанинское дело».

Такими словами во время утренней Святой Мессы в часовне Дома Святой Марфы 14 сентября 2016 года, в праздник Воздвижения Святого Креста, Папа Франциск помянул старого французского священника, который за несколько недель перед тем, 26 июля, был жестоко убит двумя радикализованными исламскими юношами-террористами в храме во время того, как служил Святую Мессу.



Поминовения во вторую годовщину гибели

«Отец Амель излучал своим примером идеал верного и дискретного служителя в сердце семьи, своего прихода в сердце этого города», — сказал Высокопреосвященный Доминик Лебрен, архиепископ Руанский, во время Святой Мессы, которую он возглавил утром 26 июля 2018 в местности Сент-Этьен-дю-Рувре вблизи Руана, во вторую годовщину трагической смерти о. Жака. Богослужение состоялось в той самой приходской церкви и в тот же час, когда случилась трагедия.

В апреле прошлого года был открыт епархиальный процесс беатификации. Архиепископ Лебрен рассказал, что в рамках изучения наследия священника найдены сотни проповедей, написанных о. Жаком, которые являются «короткими, упорядоченными, просто и без устали объясняющими Евангелие».

После Святого Причастия иерарх остановился и сказал: «Как рассказывают свидетели, именно в этом моменте Святой Мессы произошла та трагедия». После чего наступила глубокая тишина. В евхаристическом богослужении участвовала также сестра убитого священника Розелин Амель. После Святой Мессы на центральной площади Сент-Этьен-дю-Рувре состоялась государственная церемония, посвященная миру и братству.

По материалам Vatican News