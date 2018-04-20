Вступил в должность новый исполнительный президент фонда «Kirche in Not»

Томас Хайне-Гельдерн вступил в должность международного исполнительного президента католического благотворительного фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде»). Напомним, что эта организация многие годы оказывает поддержку многим проектам в России, включая и проекты в нашей Преображенской епархии.

О назначении уроженца Австрии на этот пост было официально объявлено в ходе церемонии, которая состоялась 16 апреля в штаб-квартире фонда в немецком городе Кёнигштайн-ин-Таунус. Характеризуя деятельность своего предшественника – барона Йоханнеса Хееремана, Хайне-Гельдерн отметил, что его «вера, энергия, жизнерадостное спокойствие и упование на Бога» всегда будут для него примером в работе. Перефразируя слова, приписываемые св. Игнатию Лойоле, новый руководитель отметил, что благотворительный фонд должен «действовать так, как будто всё зависит от него, но верить, что всё зависит от Бога».

В своем выступлении Томас Хайне-Гельдерн особо коснулся деятельности «Kirche in Not», направленной на оказание помощи жертвам конфликтов на Ближнем Востоке. Еще будучи руководителем австрийского отделения фонда, он побывал на Ниневийской равнине – месте компактного проживания христиан на севере Ирака – и воочию убедился, в сколь тяжелом положении оказались местные жители после оккупации региона боевиками ДАИШ (ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная в РФ). После изгнания христиан из своих родных домов на Ниневийской равнине «Kirche in Not» предоставил 40 млн. евро для оказания им экстренного содействия, осуществления пастырской помощи и восстановления жилья. По словам Хайне-Гельдерна, глубокий смысл имеет тот факт, что буквально накануне вступления в должность он вернулся из очередной поездки в Ирак.

В ходе церемонии президент «Kirche in Not» кардинал Мауро Пьяченца поблагодарил барона Хееремана за семилетнее служение на посту исполнительного президента фонда. В этот период, в частности, «Помощь Церкви в нужде» получила от Бенедикта XVI статус Папского фонда, было открыто шесть национальных отделений.

Новому исполнительному президенту 66 лет. Помимо родного немецкого он свободно говорит по-французски и по-английски и является членом правления ряда компаний. Томас Хайне-Гельдерн также имеет степень доктора юриспруденции Венского университета и MBA школы бизнеса INSEAD (Европейского института управления делами) в Париже. Хайне-Гельдерн женат, имеет четырех детей. До последнего времени возглавлял австрийское отделение «Kirche in Not».

Источник: Благовест-инфо