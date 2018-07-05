Встреча в Бари. Тавадрос II: молитва побеждает конфликты

На экуменическую встречу в Бари 7 июля приедут ближневосточные Патриархи: в этот день — вместе с Папой Франциском — они будут размышлять и возносить молитвы о мире на Ближнем Востоке от имени своих народов.

«Мы уверены, что молитва — это самая великая сила, способная вывести нас из любой проблемы, разрешить военные конфликты и пролить свет на наше будущее в мире и примирении»: такими словами Патриарх Александрийский и всей Африки Тавадрос II прокомментировал грядущий молебен в Бари, отвечая на приглашение Папы Франциска.

Предстоятель православных египтян-коптов подчеркнул важность общей молитвы всех глав Церквей Ближнего Востока о мире в этом многострадальном регионе:

«Наше пребывание вместе, — отметил Патриарх, — это знак любви друг к другу и самая важная черта нашей встречи. Знание того, что мы находимся здесь, молясь друг за друга в эти трудные времена, несомненно, принесёт утешение тем, кто страдает».

«Мы хотели бы, чтобы все в мире осознали: христианство имеет глубочайшие корни в ближневосточном регионе, — подчеркнул коптский иерарх и, обращаясь к международному сообществу, заявил: «Для нас важно попросить вас понять наши традиции и принципы, по которым мы живём. Пожалуйста, не вмешивайтесь во внутренние дела наших стран: мы сами можем решить свои проблемы в духе любви, диалога и понимания».

Источник: Vatican News