Встреча семей в Дублине: под знаком гостеприимства

Через несколько дней в Дублине начнётся IX Всемирная встреча семей. Главной темой размышлений её участников будет апостольское увещание Папы Франциска «Amoris laetitia»; подготовка к долгожданному событию идёт полным ходом. Последним Папой, посетившим Ирландию, был святой Иоанн Павел II в 1979 году.

«Продолжает ли семья оставаться благой вестью для сегодняшнего мира?». Этот вопрос Папы Франциска обращён к родителям, детям, дедушкам и бабушкам со всего мира, которые соберутся в Дублине с 21 по 26 августа. «Я уверен, что да, — отвечает Папа в письме о созыве встречи, опубликованном в марте прошлого года, — и это да твёрдо основано на Божьем замысле». В письме, адресованном префекту Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардиналу Кевину Фарреллу, Епископ Рима выражает надежду, что дублинская встреча станет возможностью поделиться личными размышлениями и углубить учение Amoris laetitia. Именно это апостольское увещание находится в центре события в Ирландии, начиная с самой темы: «Евангелие семьи, радость миру». Платформа мультимедийных и интерактивных ресурсов для семейной катехизации (доступной на веб-сайте www.worldmeeting2018.ie и в социальных сетях встречи) также называется Amoris.

Это событие — вторая всемирная встреча семей с Папой Франциском после предыдущей встречи в Филадельфии в 2015 году — начнётся 21 августа во всех епархиях Ирландии, а также в Дублине, куда приедут семьи из 116 стран.

С 22 по 24 августа состоится церковный пастырский съезд с дебатами, обсуждениями, свидетельствами, а также с обширной программой мероприятий и развлечений для детей. Для самых маленьких участников был также создан талисман Éirinn, симпатичная ирландская овечка, которая, по словам организаторов, является «частью стада», так же как «каждый из нас является важным членом Божьей семьи». В субботу 24 августа на стадионе «Кроук Парк» состоится Фестиваль семей с Папой Франциском (в нём примут участие около 80.000 человек), а в воскресенье 26 августа в столичном Феникс-парке встреча завершится торжественной Святой Мессой, которую совершит Епископ Рима в присутствии более полумиллиона паломников.

Вся поместная Церковь Ирландии мобилизовалась для подготовки к этому событию; 10 тысяч добровольцев со всей страны выразили готовность оказать помощь организаторам. Ранее Папа Франциск даровал полную или частичную индульгенцию тем, кто будет непосредственно участвовать во встрече или наблюдать за ней через СМИ. Католическая Церковь Ирландии, подчеркнул архиепископ Дублина Диармуид Мартин, осознаёт задачу, которую Папа поручил ей «не только в плане организации события всемирного масштаба, но также задачу напомнить современному обществу Ирландии, насколько важна семья для будущего страны».

Для участия в семейном форуме в Дублине подали заявки 37 тысяч паломников, из них 6 тысяч младше 18-ти лет: это рекордный показатель для Всемирных встреч семей.

Пастырский конгресс предложит участникам возможность обсудить ряд центральных тем в семейной жизни, вдохновленных Amoris laetitia. Среди них — передача веры, вызов новых технологий для семьи, семейные конфликты и их последствия для детей. Участники обсудят роль женщин на глобальном и местном уровнях, открытость приходов для людей с гомосексуальной ориентацией, вклад семей в устойчивое развитие общества, а также роль образования для выхода из нищеты. Особенно важно, что в стране, которая глубоко пострадала от скандала сексуального насилия, в рамках встречи состоится круглый стол с обсуждением мер защиты несовершеннолетних. Среди выступающих — ирландка Мэри Коллинз, сама пережившая насилие, и в настоящее время занимающаяся защитой детей от злоупотреблений со стороны взрослых.

(На фото — ирландские волонтёры накануне IX Всемирной встречи семей в Дублине)

Источник: Vatican News