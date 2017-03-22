Встреча с братом Мэтью из общины Тэзе

21 марта в конференц-зале Епархиального центра им. епископа А. Хиры состоялась встреча прихожан Кафедрального собора, а также других приходов Преображенской епархии с братом Мэтью из знаменитой общины Тэзе (Taize).

Совершая своё путешествие по России, брат Мэтью успел посетить такие сибирские города, как Кемерово, Новокузнецк, Томск. И вот теперь его встречал Новосибирск. Впереди гостя из международной экуменической общины ждут также в Москве и Санкт-Петербурге.

В ходе своих визитов брат Мэтью встречается как с представителями Русской Православной и Католической Церквей. Основной его задачей является знакомство с местными христианскими общинами, а также представление собственной общины братьев, которая известна по всему миру.

В ходе встречи в Новосибирске брат Мэтью рассказал о своей родной общине Тэзе, её истории, современном состоянии, встречах, которые проводит эта община во Франции и разных городах Европы.

Затем гость ответил на многочисленные вопросы прихожан. Встреча прошла в духе диалога, который и стремился распространять основатель общины — брат Роже.

Свящ. Денис Марчишин