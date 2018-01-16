Встреча молодежи в Сургуте

«Как год начнешь – так его и проживешь».

Такой лозунг красовался на плакате-приглашении на Встречу молодежи в Сургуте. Встреча проходила с 3 по 6 января, во время зимних каникул. Ее участниками стали римо-католики и греко-католики, молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и Курганской области, Когалыма и Сургута.

Главной темой и главным девизом Встречи стали слова из пролога Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Вся встреча была посвящена Слову Божию.

Первый день, который можно назвать днем сосредоточения, был посвящен тому, как следует слушать Слово Божие. В его программу вошли конференции и проповеди священников, о. Марэка, о. Павла и о. Лешека, касающиеся различных аспектов слушания Божия Слова и жизни им. Другими пунктами программы были «время пустыни», т.е. режим соблюдения тишины, дабы в молчании размышлять о Слове, а также встречи в группах с целью деления «эхом» Божия Слова, адорация, исповедь для желающих к ней приступить, разумеется, Святая Месса, а также просмотр фильма, помогающего подготовиться к Мессе.

Второй день был посвящен жизни Словом Божиим. В этот же день состоялась очень интересная экскурсия в село Русскинское, где мы могли ознакомиться с жизнью и культурой коренного населения Севера – хантов, полюбоваться красотой природы Севера – и в живую, и в музее, и даже поучаствовать в мастер-классе в местном Доме культуры. День завершился Святой Мессой и «Веселым вечером», потому что человек верующий, человек святой, не доложен быть грустным.

Главной темой третьего дня стало проповедование Божьего Слова в форме деления и благовествования. Сначала мы прослушали доклад об Ангелах – существах, коих Бог посылает возвещать Благую Весть – Божие Слово. Потом мы учились, как самим стать ангелами, возвещающими миру Благую Весть. В ходе работы в группах каждая группа получила задание опробовать один из современных методов возвещения Слова. Одна группа приготовила плакат, вторая – пантомиму, третья – информацию в СМИ, четвертая – информацию в соцсетях. Все группы подошли к исполнению заданий весьма творчески и с большим интересом. После обеда мы прочитали хором молитву Святого Розария, которую «Радио Мария» в Санкт-Петербурге транслировало в прямом эфире. А после молитвы настало время практики: мы пошли в город, чтобы рассказать случайно встреченным людям, как их любит Бог. Это – очень интересный, но притом весьма непростой способ благовестия. Однако ребята справились с ним «на отлично» и приобрели очень ценный опыт.

Вечером того же дня мы пригласили к нам молодежь из других христианских конфессий. Мы рассчитывали на «обмен опытом»: хотели услышать, какое место в их конфессиях занимает Божие Слово, как они его проповедуют. Но увы, оказалось, что нам предстоит еще очень многое сделать для налаживания экуменических отношений. Предварительное согласие на встречу дали многие, но в итоге пришла всего одна супружеская пара, представлявшая одну из протестантских общин. Зато свидетельство этой пары оказалось весьма сильным и трогательным. Супруги поделились своим опытом исцеления от серьезных проблем и болезни, а также рассказали о том, как мудро Господь ведет их по жизни. Безусловно, нам было чему поучиться у этих людей, имеющих очень глубокую веру.

6 января, в торжество Богоявления, мы приняли участие в праздничной Святой Мессе в приходе, на которой два человека приступили к Крещению. По окончании богослужения молодежь поблагодарила всех прихожан за помощь, а организаторов Встречи – за насыщенную, «трудную» программу. В заключение каждый участник Встречи рассказал о своих впечатлениях, поделился своими соображениями и намерениями на будущее.

Мы благодарим верных Сургутского прихода Св. Иосифа-Труженика, которые приняли молодежь на ночлег в свои дома, готовили им обеды и ужины, на своем автотранспорте отвезли их в Русскинское (130 км от Сургута), а там подготовили для них экскурсионную программу. Мы благодарим также сельчан из Русскинского, прервавших свой отдых и пришедших нам послужить. Сколько же было с их стороны доброты, тепла, доброжелательности! Большое всем спасибо!

Большое спасибо и самой участвовавшей в нашей Встрече молодежи! Эти юноши и девушки оказались очень открытыми, очень воспитанными, охотно, без малейших капризов, принимавшими все наши предложения. Всем нам жаль было расставаться, все мы мечтаем, чтобы такие встречи проходили как можно чаще.

Большое спасибо нашему декану, отцу Лешеку Хричуку, который почти всё время провёл с нами. Спасибо отцу Павлу Гладкову, а также сестрам Иоанне и Тересе, которые больше всех потрудились для организации Встречи и для обеспечения всех ее технических моментов.

Но, разумеется, прежде всего – благодарение Богу! Слава Ему, позволившему нам осуществить столь прекрасное дело!

о. Марэк Ящковски, г. Сургут

Ниже – свидетельства самих участников:

«В начале было Слово…»

О встрече молодёжи хочу напомнить снова.

Всё началось немного странно…

Сестра Тереза шла с бараном.

Сказала: «Он нас познакомит.

И пусть со мной никто не спорит!»

И так баран пошёл по кругу,

Переходя от друга к другу.

Шёл из Кургана до Тюмени,

Через Приморский край, метели,

Челябинск, Когалым, Сургут,

Питер, Москву и круг замкнут.

Сестра Иоанна показала

Песню про Ангела. Сказала,

Чтоб выучили наизусть,

Она разгонит нашу грусть.

Отец Марэк, настоятель,

Был для нас, как воспитатель.

Вопроса задал всего три:

— Какой Он – Бог, у нас внутри?

Что скажем людям мы о Нём?

— Читаем Библию ли днём?

— Притчу о сеятеле знаем,

И как её мы понимаем?

Потом отправил всех в пустыню,

Чтоб там мозгами пораскинуть.

Затем по группам нас разбил,

Чтоб каждый мысли изложил.

Очень весёлый отец Павел

Греко-католиков представил.

Был в православном облаченье,

Вызвав на лицах удивленье.

Присутствующим дал намёк:

Общенье с Богом – диалог.

Но чаще мы не слышим Бога,

Ведя беседу монологом.

Простая фраза «Мир тебе»

Ставит людей всех наравне.

На Святой Мессе отец Лешек

Вёл проповедь без всяких спешек:

— Начните свою жизнь с нуля,

С чистого белого листа.

Скажи: «Бог, доверяю жизнь!»,

И на листе том распишись.

На круге высказались все,

Что думают об этом дне.

Ответ: «Мне нравится здесь – ВСЁ!»

Для отца Марэка ничто.

День экзотический. Второй.

Прошёл в деревне Русскинской.

Культуру хантов мы узнали,

В местном музее побывали.

Пришёл музея основатель,

Многих шедевров он создатель.

Своим вниманием почтил.

Пару минут нам уделил.

Назад вернулись к Святой Мессе,

Распев вначале пару песен.

Там отец Павел нам сказал:

«Бог Симона Петром назвал».

Что значат наши имена?

Творим ли добрые дела?

Те качества, что в них находим,

Насколько они нам подходят?

После серьёзных размышлений

Настало время развлечений.

Все с радостью потанцевали,

В мини-спектакле поиграли.

Пели, как «звери» от души.

Свело от смеха животы.

И снова утро. Снова в бой.

Молитву начали с сестрой.

Много об Ангелах узнали,

Сёстры нам в слайдах рассказали.

Тема затронула всерьёз.

И задан был один вопрос:

— Зачем Бог Ангела дал нам,

Мог с нами справиться и сам?

Ответ закрыл вопрос на раз:

— Бог справиться мог и без нас.

Работа в группах, непременно.

Это уже закономерно.

Каждый представил на свой лад:

Пантомиму, СМИ, плакат.

Соц.сети тоже зацепили,

Чтоб Божье слово не забыли.

Хором розарий почитали,

Об этом в Питере узнали.

В эфире «Радио Марии»

Он-лайн трансляцию пустили.

После отец благословил,

И с Богом в город отпустил.

Сказал: «Время – провозглашать.

И жду обратно ровно в пять!»

А Бог его проверил тут же,

Держит ли слово, иль нарушит?

Богу служить он дал обет,

Вошедшей в храм купил билет.

Хоть слово мы провозглашали,

Но чаще словом мы пугали.

Вернулись чётко к Литургии.

О разном Господа молили.

Потом отужинав с гостями,

Об их свидетельствах узнали.

Через беду вернулись к Богу.

Им лучшую открыл дорогу.

Очень насыщена программа:

В ней Божье слово и забава,

Экскурсии, знакомства, встречи,

Молитвы, размышлений вечер.

Кто катехизис проводил,

Каждый из них нам говорил:

«Начните утро с Божьих слов

Из Библии или Псалмов».

Давайте следовать словам,

Когда вернёмся по домам.

Чтоб брошенное в нас зерно,

С плодами во стократ взошло.

Лариса Хромова

***

Встрече в Сургуте предшествовал период , когда я ощущал упадок веры в сердце. Я всегда верил в Бога и не отходил от Церкви, но всё же ежедневная рутина, обыденность и отсутствие стойкого желания бороться с грехом способствовали тому, что я стал выполнять обязанности христианина, и то далеко не все, по привычке.

Моя душа иссохла без чистой воды, которую даёт Господь. Долгое время я жил в грехе, мне не хватало воли начать всё сначала. Мне было очень трудно даже пойти на исповедь. Я не принимал Святое Причастие около трех месяцев, хоть и регулярно посещал церковь. Когда я ехал на встречу, я сомневался, что что-то изменится, что я уеду другим человеком, с другими мыслями. В первый день реколлекций мы много молились, работали в группах, слушали проповеди отца Марека, отца Павла, отца Лешека, прославляли Бога в песнях и танцах. Под вечер, перед Святой Мессой, я почувствовал, что больше не хочу жить так, как жил последнее время. «Лёд тронулся», душа начала оживать. Я исповедался и в тот же день принял Господа в свое сердце в таинстве Евхаристии.

В голове постоянно роились вопросы: «Каков мой Бог? Каким Он хочет меня видеть? » Все эти дни я постоянно ощущал присутствие Бога в моей жизни. Я научился каждый раз перед сном благодарить Бога за прожитый день. На третий день мы на практике проповедовали Слово Божие. Предлагалось сказать незнакомому человеку только то, что Господь его любит. И у меня получилось. Уставшее лицо кондуктора в автобусе просияло от услышанного.

На её лице появилась искренняя улыбка. Засыпая в тот день, я глубоко задумался о том, что и меня Господь любит, несмотря на все мои предательства в виде грехов. С этой мыслью я и уснул, наполненный благодатью. В последний день я посетил две Мессы – греко- католическую и нашу – и остро прочувствовал единство нашей общей Вселенской Церкви. О. Марек сказал в тот день на проповеди, что как волхвы с Востока после встречи со Христом в Вифлееме отошли в свои края иным путём, так и мы после встречи с Христом уже не можем жить так же, как до этой встречи. Вот и я вернулся домой другим человеком. Не хочется грешить, хочется жить по правде Божией. По итогам встречи я взял себе намерение каждый день утром читать Слово Божие и вечером благодарить Бога за прожитый день.

Валерий

***

Я побывала на встрече молодежи, которая проводилась в Сургуте со 2 по 6 января.

В первый день было много конференций, новой информации. Мы прочитали притчу о сеятеле. Отец Марэк призывал нас к чтению Библии. Ведь нет живой веры без чтения Слова Божия.

Во второй день мы жили словом Божьим. В этот день мы поехали в музей в деревне Русскинское. Прихожане охотно откликнулись и отвезли нас. Там вся молодёжь ещё больше сплотилась. Далее был «веселый вечер». Сестра Тереса и сестра Иоанна организовали нам пару игр, а потом научили нас несложным танцам.

На третий день отец Марэк предложил нам выйти в город и выполнить одно задание. Нам нужно было подойти к незнакомому человеку и заговорить с ним о Боге. Сказать ему, что Бог его любит. Все старались, как могли. Выйти из своей зоны комфорта было сложно.

На четвёртый день нас ожидало тяжелое расставание! Ведь вся молодёжь только-только сдружилась. Мы подвели итоги, посмотрели фотографии за всё время. И настала пора уезжать.

Эта встреча стала для меня первым опытом. Раньше я ни разу не была на встречах молодежи. Я благодарна отцу Лешеку за то, что он нас отправил в Сургут, ведь там я познакомилась с очень хорошими людьми. Эта встреча укрепила силу духа, вдохновила. Мне бы хотелось, чтобы в России было больше таких встреч, где молодёжь может собираться, общаться, молиться, узнавать что-то новое. Хочется сказать большое спасибо отцу Марэку, сёстрам Тересе и Иоанне, прихожанам за ночлег, вкусную еду и помощь! На этой встрече действительно ощущалось Божие присутствие! Я уверенна, что плоды этой встречи обязательно будут!

Катя

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Я побывала на встрече молодёжи в Сургуте. Наш путь был очень долгий, и я не пожалела! С одной стороны, всё было очень серьёзно, а с другой – очень весело и классно! Огромное спасибо отцу Марэку, сёстрам, которые о нас заботились. Хоть наша программа была не из лёгких, мы справились! Особенно мне понравились проповеди отца Павла, межконфессиональная встреча, экскурсия в Русскинское.

Надеюсь, что у меня ещё будет возможность побывать на подобных встречах…

Дария

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В дни новогодних каникул я побывал на севере страны, в Сургуте, где проводилась встреча молодёжи, на которой мы слушали Слово Божье, жили им и проповедовали его. День за днём в нашей компании складывались тёплые и дружеские отношения, и всё это – благодаря хорошо составленной программе. Очень полезными, особенно для нашего возраста, были проповеди. Домой я уехал с багажом мыслей. Надеюсь, что такие встречи будут проводиться чаще.

Даниил

***

Эта конференция помогла мне подняться на ступень выше в духовной жизни. Теперь я на многие вещи смотрю по-иному, все мероприятия мне очень понравились, я узнала сущность ангелов, которая мне была непонятна ранее. Межконфессиональная встреча пошла мне на пользу, я услышала от других людей яркие свидетельства о Боге, и мне это очень сильно помогло. Также мы выходили проповедовать Слово в город, это было очень сложно, не каждый справился, но теперь мы имеем более четкое представление о том, как можно благовествовать, успешно преодолевая все сложности. Меня окружали интересные и приятные люди, я с радостью проводила время с ними, было тяжело расставаться. Конференция мне понравилась, хочется, чтобы в нашем городе была устроена ещё одна конференция для молодёжи. Спасибо всем, кто приложил свои усилия для того, чтобы эта конференция стала возможной. Спасибо Господу!

Алиса

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Когда мне сказали, что в Сургуте будет встреча молодёжи, то у меня появилось некое сомнение: стоит ли мне туда идти? Ведь приезжают совершенно чужие люди, с которыми мне придется разговаривать. На следующее утро первая мысль была: «Иди»… И я пошла. Скажу честно, если бы я пропустила эту встречу, то очень пожалела бы, потому что я познакомилась с новыми ребятами, а главное, я приблизилась к Богу.

На протяжении всей встречи мы молились и делились свидетельствами друг с другом. Когда подходила моя очередь говорить, я очень нервничала: вдруг я что-то неправильно скажу?! Но потом я поняла, что нет правильных и неправильных ответов, есть только твоя вера.

Мне очень «понравилось» задание подойти к людям на улице и сказать: «Бог тебя любит». То есть вы представляете это, да? На отца Марека не действовали никакие уговоры, он всё равно отправил нас в город. Меня охватил страх, и мои мысли были об одном: а как отреагируют окружающие? Но опасения были напрасны: тапками в меня никто не кидался и плохих слов в лицо не говорил. Конечно, на следующий день эти люди толпой не пришли в храм, но я надеюсь, что фраза «Бог тебя любит» помогла им задуматься об этом.

Всякий раз после проведенного вместе дня мы садились в кружок и благодарили Бога. Вроде бы это и надо делать каждый вечер, но почему-то я этого не делала до встречи. Теперь я стараюсь ежевечерне благодарить Бога. Иногда это бывает нелегко, но я пытаюсь.

Юлия

***

Встреча молодежи в Сургуте – это не единственная встреча, на которой я была. Но на каждом таком мероприятии я чувствую, как это способствует укреплению моей веры. Это очень важно, оставить свою работу, учебу, друзей, и посвятить время Богу. Послушать конференцию, поговорить на разные темы со своими ровесниками… Появляется полное осознание того, что это уже моя личная истинная вера, а не просто вера моих родителей. Начать замечать в повседневной рутине действия Бога! И напомнить себе и другим, что Бог нас любит! Спасибо отцу Марэку, отцу Лешеку, сёстрам Иоанне и Тересе, всем кто принимал участие! Слава Богу за всё!

Яна

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