Вслед за РПЦ католики собрались вернуть себе имущество. Их поддерживают Говорухин и Рашкин
Московские католики собираются вернуть себе здание храма святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке. Руководствуются они тем же федеральным законом, который позволяет Московской Патриархии претендовать на передачу в собственность Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Но, в отличие от Русской Православной Церкви, которая может получить крупнейший питерский храм одним росчерком пера губернатора Полтавченко, католикам в России приходится сталкиваться с многочисленными бюрократическими сложностями. Они в России всегда были религиозным меньшинством, собственности у них было меньше до революции, меньше и сейчас, поэтому возвращение каждого здания становится по-настоящему важным событием. А возвращение храма в Милютинском переулке — и по-настоящему символическим: это старейший католический храм в Москве.
Открыть католический храм в черте города разрешил еще Петр Великий. Здание, о котором сейчас ведутся споры, было построено в 1845 году. Закрыли его ровно 80 лет назад, в 1937 году. Здание значительно перестроили, в советское время в нем располагался НИИ «Гипроуглемаш». С начала 1990-х годов возродившийся приход начал вести борьбу за возвращение здания, но к этому времени НИИ, успешно превратившийся в ОАО, его приватизировал и стал сдавать в аренду под офисы. В результате прихожанам приходится вести службы в расположенном неподалеку храме Святого Людовика.
О попытках возращения старейшего католического храма в Москве «Открытая Россия» поговорила с о. Игорем Ковалевским, католическим священником, генеральным секретарем Конференции католических епископов России и администратором прихода святых Петра и Павла в Москве.
Свящ. Игорь Ковалевский. Фото: peterpaul.msk.ru
«Храм был построен в XIX веке в 1839-1845 годах. Рядом с ним возвели целый ряд зданий: богадельню, церковно-приходскую школу, благотворительное общество. Все они строились как объекты религиозного назначения и на средства католической общины. Более того, этот храмовый комплекс — памятник», — рассказал священник.
По его словам, у прихода есть все необходимые архивные документы, начиная с купчей и заканчивая справками из бюро технической инвентаризации (БТИ), которые должны помочь восстановлению общины в правах. «Сейчас большинство зданий принадлежат Москве, и, к сожалению, московские власти не хотят признавать того, что это здания религиозного назначения. Уже три года мы пытаемся восстановить свое имущество, однако нам отказывают по надуманным предлогам».
Современный вид фасадной части римско-католического храма святых апостолов Петра и Павла. Источник: ru.catholicmoscow.wikia.com
В июле 2016 года община обратилась в суд. Отец Игорь подчеркивает, что иск — крайняя мера: «Мы не желаем скандальных ситуаций. У нас хорошие отношения с властью в России, хорошие отношения с РПЦ, и нам бы не хотелось, чтобы о России складывалось мнение, будто бы здесь людей дискриминируют по отношению к религии. Нас поддерживает депутат Госдумы Станислав Говорухин. Депутат Валерий Рашкин обращался в госсекретариат Святейшего Престола, где высказывал обеспокоенность текущей ситуацией. Никому не выгодно портить отношения между Россией и Св. Престолом, никому не выгодно портить межконфессиональный мир. Мы все это понимаем, но, к сожалению, действия московских властей служат признаком предвзятости и дискриминации по национальному и религиозному признаку. Поэтому мы вынуждены свои законные права отстаивать в суде».
Римско-католический храма святых апостолов Петра и Павла, 1920 год.
Позицию правительства Москвы священник называет «казуистикой»: «Они предоставляют экспликации из справок БТИ, в которых написаны предназначения конкретных помещений — якобы они не религиозные. Но ведь это подмена понятий! В каждом здании есть, например, подвалы или санузлы. Мы предоставили другие справки из того же БТИ, где говорится о зданиях в общем, и там четко написано, что они религиозные».
Община, по словам о. Ковалевского, надеется на мирное разрешение конфликта: «Сейчас на территории храмового комплекса есть различные учреждения. Мы понимаем, что они могут быть социально значимыми, и готовы вести диалог и заключить мирное соглашение. Мы считаем, что закон должен быть равен для всех конфессий».
Священник подчеркивает, что в вопросах реституции необходимо соблюдать баланс: «Говоря о реституции, надо отметить, что это не панацея. Мы должны быть реалистами. Необходимо проявлять благоразумие. Нужно исходить из интересов общества и учитывать интересы других его групп. Мы не имеем амбиций возвращать все, что принадлежало католической церкви до революции. Мы на это не претендуем. Мы стремимся вернуть лишь знаковые для общины храмы».
Источник: Открытая Россия
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