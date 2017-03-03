Вслед за РПЦ католики собрались вернуть себе имущество. Их поддерживают Говорухин и Рашкин

Московские католики собираются вернуть себе здание храма святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке. Руководствуются они тем же федеральным законом, который позволяет Московской Патриархии претендовать на передачу в собственность Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Но, в отличие от Русской Православной Церкви, которая может получить крупнейший питерский храм одним росчерком пера губернатора Полтавченко, католикам в России приходится сталкиваться с многочисленными бюрократическими сложностями. Они в России всегда были религиозным меньшинством, собственности у них было меньше до революции, меньше и сейчас, поэтому возвращение каждого здания становится по-настоящему важным событием. А возвращение храма в Милютинском переулке — и по-настоящему символическим: это старейший католический храм в Москве.

Открыть католический храм в черте города разрешил еще Петр Великий. Здание, о котором сейчас ведутся споры, было построено в 1845 году. Закрыли его ровно 80 лет назад, в 1937 году. Здание значительно перестроили, в советское время в нем располагался НИИ «Гипроуглемаш». С начала 1990-х годов возродившийся приход начал вести борьбу за возвращение здания, но к этому времени НИИ, успешно превратившийся в ОАО, его приватизировал и стал сдавать в аренду под офисы. В результате прихожанам приходится вести службы в расположенном неподалеку храме Святого Людовика.

О попытках возращения старейшего католического храма в Москве «Открытая Россия» поговорила с о. Игорем Ковалевским, католическим священником, генеральным секретарем Конференции католических епископов России и администратором прихода святых Петра и Павла в Москве. Свящ. Игорь Ковалевский. Фото: peterpaul.msk.ru

«Храм был построен в XIX веке в 1839-1845 годах. Рядом с ним возвели целый ряд зданий: богадельню, церковно-приходскую школу, благотворительное общество. Все они строились как объекты религиозного назначения и на средства католической общины. Более того, этот храмовый комплекс — памятник», — рассказал священник.

По его словам, у прихода есть все необходимые архивные документы, начиная с купчей и заканчивая справками из бюро технической инвентаризации (БТИ), которые должны помочь восстановлению общины в правах. «Сейчас большинство зданий принадлежат Москве, и, к сожалению, московские власти не хотят признавать того, что это здания религиозного назначения. Уже три года мы пытаемся восстановить свое имущество, однако нам отказывают по надуманным предлогам». Современный вид фасадной части римско-католического храма святых апостолов Петра и Павла. Источник: ru.catholicmoscow.wikia.com

В июле 2016 года община обратилась в суд. Отец Игорь подчеркивает, что иск — крайняя мера: «Мы не желаем скандальных ситуаций. У нас хорошие отношения с властью в России, хорошие отношения с РПЦ, и нам бы не хотелось, чтобы о России складывалось мнение, будто бы здесь людей дискриминируют по отношению к религии. Нас поддерживает депутат Госдумы Станислав Говорухин. Депутат Валерий Рашкин обращался в госсекретариат Святейшего Престола, где высказывал обеспокоенность текущей ситуацией. Никому не выгодно портить отношения между Россией и Св. Престолом, никому не выгодно портить межконфессиональный мир. Мы все это понимаем, но, к сожалению, действия московских властей служат признаком предвзятости и дискриминации по национальному и религиозному признаку. Поэтому мы вынуждены свои законные права отстаивать в суде». Римско-католический храма святых апостолов Петра и Павла, 1920 год.

Позицию правительства Москвы священник называет «казуистикой»: «Они предоставляют экспликации из справок БТИ, в которых написаны предназначения конкретных помещений — якобы они не религиозные. Но ведь это подмена понятий! В каждом здании есть, например, подвалы или санузлы. Мы предоставили другие справки из того же БТИ, где говорится о зданиях в общем, и там четко написано, что они религиозные».

Община, по словам о. Ковалевского, надеется на мирное разрешение конфликта: «Сейчас на территории храмового комплекса есть различные учреждения. Мы понимаем, что они могут быть социально значимыми, и готовы вести диалог и заключить мирное соглашение. Мы считаем, что закон должен быть равен для всех конфессий».