Всероссийская встреча семей: от первого лица

Предлагаем вниманию наших читателей живые свидетельства, прозвучавшие на Всероссийской встрече семей:

Эдуард и Вероника Даршт (г. Калуга)

Эдуард: Слава Иисусу Христу! 4 августа мы с супругой обвенчались 16 лет назад. Сегодня у нас семейный праздник. У нас шестеро детей, они здесь с нами, а седьмого ребенка Бог призвал на небо. Мы все верим, что он – наш ангел, который ходатайствует за нас перед троном Создателя. Вся наша жизнь – это сплошная литургия. Так получилось, что мы с супругой работаем в нашем приходе катехизаторами, занимаемся с детьми, а я – немножко с молодежью. Мы молимся, ложась спасть и вставая ото сна, молимся, оправляясь в дорогу, молимся всей семьей. Еще мы завели такую традицию: читать литанию нашим любимым семейным святым. Если конкретно, то это Дева Мария – наша общая Матерь; святой Иосиф – я прошу его помогать мне быть хорошим мужем и отцом; а также святые, чьи имена мы дали нашим детям в Крещении: Франциск, Клара, падре Пио… Если я кого-то забываю, меня поправляют дети. Дети у нас разного возраста: старшему – 15, младшему – 6 месяцев. Мы намеренно вводим в молитву игровой момент. Например, садясь в машину, я громко спрашиваю: «А что это мы забыли?» И кто-то из младшеньких кричит: «Помолиться!» А я отвечаю: «Ну вот, хорошо, что напомнил! Молодец!»

Есть еще такая практика, которая многим нравится, причем мне первому: на Мессе мы даем друг другу приветствие мира поцелуем. Наши старшие дети – министранты, а мы находимся среди верных, но они находят нас, и мы обмениваемся поцелуем. И после Мессы к нам часто подходят люди и говорят: «Как у вас это красиво!»

Уже несколько лет мы благословляем наших детей перед сном. Бывает, когда мы, занявшись какими-то делами, замешкаемся, наши детки сами бегут к нам в пижамах: «А благословить?!» Я вижу, что дети этого очень ждут.

Многое связано у нас с Литургией слова: мы совершаем в семье это богослужение, когда есть свободное время. Вот и по дороге на эту встречу мы трижды отслужили Литургию слова в купе поезда. Мы регулярно читаем Бревиарий (Литургию часов), читаем Утреню и Вечерню, а потом беседуем с детьми о прочитанных текстах. Спрашиваем, что им больше всего запало в душу, всё ли им понятно? Дома мы стараемся делать такую литургию по меньшей мере раз в месяц.

Еще одна наша традиция – по воскресеньям обедать всей семьей за общим столом с горящей свечей, предваряя еду молитвой и сопровождая ее общением. Мы очень надеемся, что наши дети унаследуют эту традицию, когда у них будут свои семьи. Во время обеда я задаю вопрос детям, начиная с младших: «А кто запомнил, о чем сегодня читали на Мессе?» Было время, когда этот вопрос заставал детей врасплох, но теперь они уже сами ждут его, они к нему готовы. Как-то приехал в нам священник и спрашивает детей: «А кто слышал сегодня Слово Божие?» И оказалось, что наши дети не только слышали, но и прекрасно всё запомнили, да так, что даже я удивился.

А иногда бывает так. Я спрашиваю у детей: «Всё понятно в прочитанном?» И слышу в ответ: «Всё понятно». Но я продолжаю расспросы: «Тогда скажите, кто такой “тать”, что такое “одесную”?» Таким образом наша беседа продолжается.

Вероника: Молясь вместе с детьми, мы не ограничиваемся просто механическим прочтением «Отче наш», «Радуйся, Мария», «Слава Отцу…», но стараемся, чтобы наши детки сами сочиняли маленькие молитвы, сознательно за кого-то или о чем-то просили. У нас священник предлагает верующим во время Молитвы Верных самим формулировать свои интенции, и мне очень приятно, когда наши дети не стесняются, а выходят и громко произносят прошения: «За родителей», «За наставников и педагогов» и т.д. Мы просим детей молиться перед тем, как сесть делать уроки, перед контрольными и экзаменами. И мне приятно сознавать, что наши дети молятся также и в школе, что на уроках, контрольных и экзаменах они видят присутствие Божие. И даже наша маленькая дочка, которая пока еще ходит в садик, молится там перед едой.

Эдуард: Когда нашему старшему сыну исполнилось 11 лет, жена стала настаивать: «Иди, разговаривай с ним на “взрослые темы”!» А как это делать? Со мной на эти темы в свое время родители не говорили. Я решил, что нужно в этот разговор войти с Богом. Попросил Веронику молиться дома, а мы с сыном поехали в кафе, посидели там, потом пошли гулять в парке. Там помолились и стали говорить о красоте творения, о природе, а затем – о мужчинах и женщинах, о том, что мы разные… Мы стараемся говорить с детьми о том, для чего мы живем. Помню, как еще подростком пришел в храм в Казахстане, где родился и вырос, и священник дал мне русско-немецкий катехизис, в котором на вопрос «зачем мы живем?» следовал ответ: «чтобы исполнить волю Божию и достичь Царства Божия». Всё самое главное в одном кратком предложении!

Георгий и Ольга Дубягина (г. Москва)

Ольга: Мы живем в браке 28 лет, но мой муж пришел к вере не так давно. Именно молитва, практикуемая в семье, привела его к Богу, привела в Церковь и до сих пор ведет его. Начиналось всё с простых вещей. Я говорила (обычно по вечерам): «Юрочка! Ты не против, если я прочитаю вслух эту молитву? Не против, если я прочту вслух Евангелие?» Он обычно отвечал: «Да читай! Если мне будет интересно, я обращу внимание…» И постепенно, раз от разу, он начинал вслушиваться. Потом он и сам стал молиться: это помогало ему сократить время в дороге, как это мы знаем из свидетельства святого священника Иоанна Марии Вианнея, чью память мы совершаем сегодня. И, по его признанию, читая молитвы, он стал спокойнее относиться к различным возникающим в пути неудобствам и казусам. И больше не уставал в дороге как раньше. В нашей семье существует традиция общего семейного ужина. И всегда эта трапеза предваряется молитвой, благодарением Бога. Вечером, закончив все дневные дела, мы становимся на общую молитву. Начинаем с чтения обычных молитв, «Отче наш», «Ангел Господень», а затем проводим 5-10 минут в молчании, вспоминая дневные события и делая испытание совести. Просим прошения за всё плохое и от всего сердца благодарим Бога за всё хорошее. Благодарим, потому что это Господь позволил нам сделать что-то хорошее. А после того, как эта сокровенная молитва заканчивается, мы делимся друг с другом пережитым за день, а также тем, что на нас навеяла эта молитва. Это позволяет нам создать атмосферу диалога внутри семьи, решить какие-то наши проблемы. И благодаря этому у нас в семье практически не бывает конфликтов, все проблемы находят быстрое разрешение. Как-то наш Владыка спросил: «А когда супругам лучше всего выяснять отношения?» Ответ тут однозначен: «После молитвы!» И тогда Сам Господь подскажет вам те слова, которые вы должны сказать супругу или супруге. Поможет извиниться, увидеть свои ошибки…

И вот, помолившись таким образом, мы потом начинаем молиться своими словами о том, что считаем самым важным и нужным. Один начинает, а другой подхватывает. Затем мы открываем Литургическую тетрадку и читаем Слово Божие данного дня или же сами находим в Библии отрывок, подходящий к переживаемой нами ситуации, и, не спеша, читаем его. Это может быть две строчки, может быть целая глава, смотря по вдохновению. Молчим 2-3 минуты, и обмениваемся пришедшими в голову мыслями. Муж иногда вспоминает то, что слышал в церкви на катехизации. Иногда у нас даже завязываются дискуссии, но всегда – очень хорошие и добрые.

Теперь мой муж сам стал свидетельствовать о своей вере: он охотно рассказывает знакомым о том, что слышал на воскресной Мессе. Есть посещение храма, а есть повседневная жизнь, и зачастую между ними разверзается пропасть. Но мой муж сумел перебросить мостик над этой пропастью, по этому мостику он переносит в повседневность Слово Божие и старается жить, следуя ему.

Георгий: Да, то, что я сейчас стою перед вами, – это благодаря молитве и, конечно же, Господу Богу!

Ольга: Святой кюре из Арс Жан-Мари Вианней говорил: «Молитва – ничто иное, как единение души с Богом. У человека есть прекрасное предназначение – молиться и любить. Вы молитесь, вы любите – вот счастье человека на земле». Эти слова как нельзя лучше отражают дух нашей конференции. Спасибо!

Виталий и Юлия Погонины (г. Томск)

Виталий: Мы представляем действующую в нашей Преображенской епархии инициативу «Супружеские встречи». На этой конференции уже не раз звучала мысль о том, что для укрепления семьи, для правильного воспитания детей, просто для развития отношений крайне важен диалог между супругами. Но мы порой стесняемся обсуждать наши проблемы, стесняемся поглубже вглядываться друг в друга. Вот мы и приглашаем супругов провести вместе уик-энд, провести его без всяких посторонних отвлекающих вещей, выключив телефоны и прочие гаджеты, провести это время вместе без детей, которые бы каждые пять минут прибегали со своими проблемами. То есть эти два дня супруги могут полностью посвятить друг другу. Продолжить свой диалог супруги могут на реколлекционных встречах, которые у нас бывают раз в месяц. Супругам ассистируют аниматоры, священники или монахиня, но главные действующие лица при этом – они сами. Это им предстоит вести диалог друг с другом в присутствии Бога. Аниматоры лишь делятся свидетельствами своего диалога, но затем предлагают участникам работать между собой. Супруги говорят друг с другом и с Господом, они не обязаны рассказывать всем, что творится в их семье. Всё, что они выносят из «уик-энда», в дальнейшем остается только между ними. Таким образом они глубже узнают друг друга, могут преодолеть кризис в своих отношениях, если таковой имеется.

Юлия: У нас не такой большой стаж семейной жизни – всего три года. Потребность в подобных встречах мы открыли на первый взгляд случайно: нам предложили поехать на семейные реколлекции на берегу Байкала, под Иркутском. Мы сначала не видели в этом особой нужды – ведь у нас, как казалось, и так всё было хорошо. Но потом всё-таки решили поехать. И те реколлекции полностью изменили нашу жизнь, благодаря им мы увидели себя и свою «половинку» в совершенно в новом свете. Мы поняли, как можно друг с другом общаться, как можно открываться супругу. Нам очень помогли «Принципы внутрисемейного диалога», которые нам преподали аниматоры. Следуя им, можно с достоинством выходить из любой трудной, конфликтной ситуации. Если бы мы не участвовали в тех реколлекциях, наше общение теперь выглядело бы по-другому, было бы куда более бедным. Теперь мой муж – это мой лучший друг, с которым я могу поделиться абсолютно всем.

Виталий: Для мужчины бывает сложно признаться в каких-то своих ограничениях и слабостях. Ведь считается, что настоящий мужчина – он всё может, но ты сознаёшь, что до этого идеала ты не дотягиваешь. И когда я начал доверять то, что меня по-настоящему тревожит, моей жене, я увидел, что она меня поддерживает, что мы стали гораздо ближе друг к другу.

Мы охотно принимает на наши встречи всех желающих, не только католиков и не только верующих.

В материале использованы фото ТВ КАНА