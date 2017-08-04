Всероссийская встреча семей, день второй: брак и семья в их многоразличных аспектах

Второй день работы всероссийского семейного форума в столице Сибири начался с выступления епископа Радослава Змитровича.

В докладе под заглавием «”Что скажет Он вам, то сделайте” – Что необходимо для счастливого супружества?» Преосвященный Радослав остановился на различных канонических, нравственных, психологических и даже биологических аспектах Таинства брака и жизни христианской семьи, не чураясь при этом острых проблем, опасностей и вызовов, с которыми сталкивается католическое супружество в современном общественно-социальном контексте.

По итогам последовавшей за конференцией работы в группах (отдельно – для взрослых супругов, отдельно – для приехавших с родителями детей и подростков) прозвучали искренние свидетельства, сгруппированные вокруг трех тем: 1) опыт действия благодати в моей жизни и в жизни моей семьи; 2) возможность налаживания внутрисемейного диалога; 3) способность взаимно прощать друг другу недоразумения и обиды.

Во второй половине дня слово взяла семейная пара Леонарда и Виктории Зайгерт из церковного движения «Свет и жизнь». В их яркой креативной конференции новое освещение под новым ракурсом получили темы, уже затронутые в утренней части программы.

«Молебен примирения» при выставленных Святых Дарах сопровождался возможностью исповеди, а вечернюю Евхаристию в присутствии всех четырех российских католических епископов и Апостольского нунция в РФ архиепископа Челестино Мильоре (это его первый приезд в Сибирь) возглавил председатель Конференции католических епископов России, ординарий епархии Св. Климента в Саратове Преосвященный Клеменс Пиккель.

В своем приветственном слове к собравшимся представитель Папы Римского архиепископ Челестино Мильоре подчеркнул исключительную значимость института семьи, который, к сожалению, подвергается в секуляризованном мире многочисленным нападкам и попыткам изменить его сущность. В этой связи становятся понятными усилия Церкви, направленные на защиту семейных ценностей. Проблемам христианской семьи был посвящен проходивший в два этапа Синод епископов в Риме, завершившийся в прошлом году, эта же проблематика часто появляется в катехезах Папы Франциска на его общих аудиенциях. Святейший Отец постоянно отмечает, что главным лекарством, способным уврачевать наносимые семье раны, является милосердное прощение. Об этом даре, как и о даре ревностной молитвы, дипломатический представитель Ватикана призвал просить участников встречи.

Проповедь Владыки Клеменса Пиккеля была посвящена жизненному пути и великому подвигу «кюре из Арс» – Жана Марии Вианнея, которого Церковь литургически поминает 4 августа. Этот пастырь начал свои труды по обращению своей долго находившейся без духовного окормления паствы с посещения семей в их домах и бесед с домочадцами у их очагов на простые житейские темы. И, разумеется, все его слова и поступки, даже самые казалось бы заурядные и незначительные, были проникнуты глубоким духом молитвы.

Завершился день просмотром интересного фильма, посвященного Пресвятой Евхаристии.

Смотрите также большой фоторепортаж о втором дне встречи, подготовленный ТВ «Кана»: