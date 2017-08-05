Всероссийская встреча семей, день третий: в лучах Фатимы и Преображения (+ФОТО)

Первая половина третьего дня работы Всероссийской встречи семей, субботы 5 августа, стала органическим продолжением дня предыдущего: Преосвященный Радослав Змидович продолжил свои размышления об идентичности и заданиях христианской семьи, перенеся в этот раз акцент на взаимоотношения поколений, на становление атмосферы доверия между ними, на воспитание детей и на восприятие ими авторитета родителей.

Тема передачи веры внутри семьи в равнодушном или даже враждебном вере социальном контексте была предложена и для обсуждения в группах.

Супруги, представлявшие все четыре католические епархии России, поделились свидетельствами о роли молитвы в жизни своих семей, а Виталий и Юлия Погонины из Томска рассказали о действующем в Преображенской епархии движении «Семейные уик-энды», цель которого – помочь супругам наладить и углубить диалог друг с другом. К движению могут присоединиться все желающие, независимо от стажа жизни в браке, как католики, так и некатолики, как верующие, так и неверующие.

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Вся вторая половина дня прошла под знаком присутствия Богородицы Фатимской, 100-летний юбилей явлений Которой мы отмечаем в этом году. Напомним, что это обстоятельство нашло свое выражение в девизе проводимой встречи, содержащем слова Пресвятой Богородицы, приводимые евангелистом Иоанном.

В своем как всегда интересном, живом и, несмотря на свою обширность по времени и концептуальное богатство смыслов, удерживающим пристальное внимание аудитории на протяжении всех полутора с лишним часов докладе отец Якуб Блащишин, SVD, говорил о духовных уроках Фатимских откровений, о символизме, связанном с географией явлений и о том луче света, который из «открытого с небес окна в условиях, когда человечество захлопнуло перед Богом дверь», освещает в том числе и происходящее в семейной сфере. Весьма актуально звучат в этой связи произнесенные в 1984 г. пророческие слова фатимской визионерки, сестры Лусии душ Сантуш о том, что эпицентр борьбы сатаны против Царства Христова будет перенесен из политической плоскости в плоскость семьи и брака.

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Празднование престольного праздника Кафедрального собора столицы Сибири и всей расположенной на просторах Западной Сибири и Урала епархии, который в этом году имеет особый характер, поскольку сопряжен с празднованием 20-летия освящения главного храма Сибирского края, началось уже субботним вечером.

Торжественную Мессу Преображения Господня возглавил архиепископ-митрополит Павел Пецци. В своей проповеди предстоятель католиков России назвал освящение храма в Новосибирске 20 лет назад крупнейшим событием не только для города и Преображенской епархии, но и для всей семьи российских католиков в целом.

Размышляя о различных аспектах события Преображения, Высокопреосвященный Павел особым образом остановился на двух из них: призвании и жертве. Именно в свете призвания свыше расцветает во всей своей значимости дар христианского брака и освященной благодатью семейной жизни. Жертвой же должна стать вся жизнь христианина и христианской семьи со всеми ее поворотами, испытаниями, трудностями, пробами и неудачами и даже грехами. Все их Господь может и хочет преобразить всемогущей силой Своего милосердия.

По окончании евхаристического богослужения все участвующие в конгрессе семейные пары обновили свои супружеские обеты, а затем в полном составе, вместе с приехавшими с ними детьми, подошли под благословение, которое преподавали с амвона четыре российских католических епископа.

А поскольку 5 августа – это еще и первая суббота месяца, заключительным аккордом храмовой молитвы в этот день стало Фатимское богослужение с молитвой посвящения всего мира и России Пренепорочному Сердцу Марии.

Время молитвы сменилось временем отдыха, и программу предпоследнего дня всероссийского семейного форума завершил «Веселый вечер». Впереди у его участников – празднование юбилея собора Преображения Господня и официальное закрытие Встречи в воскресенье 6 августа.

Еще фото-подробности о третьем дне встречи от ТВ «Кана»: