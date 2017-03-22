Всемирный день водных ресурсов. Папа: вода — это всеобщее благо, и её нужно защищать

22 марта, во Всемирный день водных ресурсов, в конце общей аудиенции на площади Святого Петра Папа Франциск обратился с приветствием к участникам симпозиума, который в эти дни проходит в Риме на тему свободного доступа к воде для жителей мира, особенно в ней нуждающихся. Научная конференция была организована Папским советом по культуре и Аргентинским капитулом Римского клуба.

В частности, Папа Франциск сказал:

«Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов, установленный 25 лет назад Организацией Объединённых Наций, в то время как вчера отмечался Международный день лесов. Я рад этой встрече, которая знаменует собой новый этап сотрудничества различных учреждений ради повышения осведомленности общества о необходимости защиты водных ресурсов во имя общего блага, подчёркивая также культурное и религиозное значение этого события. Я призываю вас продолжать ваш труд особенно в области образования, продвигая инициативы, обращённые к детям и молодёжи. Спасибо за всё, что вы делаете, и да благословит вас Господь!»

Источник: Радио Ватикана