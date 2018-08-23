Всемирная встреча семей в Дублине. День третий. Начало работы русской секции (+ ФОТО)

Сегодня — третий день работы всемирного форума семей в столице Ирландии. По сообщению нашего внештатного корреспондента, начала работу секция делегатов из России.

В числе других участников на форуме успели выступить руководитель русского отдела международного фонда «Kirche in Not» Петр Гуменюк и настоятель православного храма Святой Троицы в Хохлах (Москва), телеведущий, член редсовета журнала «Альфа и Омега», автор многочисленных публикаций на тему христианской педагогики протоиерей Алексей Уминский.

Ранее мы также сообщали, что в Дублине в качестве гостя и участника находится ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Его Преосвященство возглавляет Комиссию по делам семьи при Конференции Католических Епископов России. В поездке в Ирландию Владыку сопровождает эконом Курии Преображенской епархии протоиерей Иван Лега.

Как сообщают корреспонденты мировых СМИ, городские власти ирландской столицы составили детальные планы управления многотысячными потоками паломников, желающих попасть на главные события во время папского визита. Огромные толпы людей будут выстраиваться вдоль улиц, по которым проедет понтифик, в надежде увидеть его своими глазами. Порядок на всех мероприятиях будут поддерживать примерно 1500 национальных гвардейцев, а первую медицинскую помощь каждому пострадавшему будут готовы оказать более 1000 медработников.

Ирландская полиция опубликовала список предметов, запрещенных к проносу на Святую Мессу в Феникс-парке, которую отслужит Папа Франциск. Среди них числятся палки и штативы для селфи, алкогольные напитки, вымпелы, плакаты, флаги, складные стулья, дроны, стеклянные бутылки, громоздкие детские коляски, зонтики, животные (за исключением зарегистрированных собак-поводырей), и многое другое.

Папа прибудет в страну Святого Патрика на 36 часов утром в субботу, и возвратится в Рим вечером в воскресенье. Помимо участия в событиях в Дублине, он также посетит храм Пресвятой Девы Марии Нокской – место паломничества католиков, национальную святыню в местечке Нок на западе Ирландии. Оно известно как место явления в 1879 году Девы Марии, святого Иосифа, Иоанна Богослова и Иисуса Христа в образе Агнца Божьего.

Эксперты IAEM учли опыт предыдущих массовых папских богослужений, а также тот факт, что на события в Феникс-парке, где Папа Франциск отслужит обедню под открытым небом, уже отпущено более 500 тысяч билетов.

Национальная гвардия предупредила общественность о перекрытии дорог вокруг парка на выходные, а потому многим предстоит совершить утомительные переходы на большие расстояния. При этом в других местах весь общественный транспорт в городе будет в эти дни перевозить пассажиров бесплатно. По плану, Папа Франциск и его свита будут передвигаться по Дублину преимущественно на скромных автомобилях марки Шкода. Всем известный открытый «папамобиль» будет использоваться только для поездки понтифика в храм Пресвятой Девы Марии Нокской и на главные события в столице.

В публикации использованы материалы Vatican News, Седмицы.ру, The Guardian.