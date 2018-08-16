Всемирная встреча семей — пророческая инициатива Иоанна Павла II

Всемирная встреча семей, которая пройдет 21-26 августа 2018 года в ирландском Дублине, станет уже девятой по счету и пройдет спустя 25 лет после первого форума, созванного святым Иоанном Павлом II.

Во время торжественной Мессы на площади Св. Петра, проходившей 6 июня 1993 года по случаю Семейного праздника, организованного Движением фоколяров, Папа Римский Иоанн Павел II объявил важную новость: вместе с Международным годом семьи под эгидой ООН в 1994 году Католическая Церковь также будет отмечать специальный Год семьи. Его главным событием станет Всемирная встреча семей в октябре 1994 года в Риме, которая пройдет на тему «Семья — сердце цивилизации любви».

Как и Всемирные дни молодежи, эта инициатива родилась благодаря пророческой интуиции Иоанна Павла II и стала даром для Церкви, обогащая все последующие понтификаты.

В рамках празднования Года семьи святой Папа опубликовал специальное послание, в котором отметил необходимость созидания «цивилизации любви», основанной на семье. Он также направил специальное послание всем детям и посвятил семье свое послание на Всемирный день мира.

Через три года — 4-5 октября 1997 г. — Всемирная встреча семей на тему «Семья — дар и ответственность, надежда человечества» прошла в бразильском Рио-де-Жанейро, а еще через три года в Риме в рамках Юбилейного года состоялась всемирная встреча на тему «Дети — весна семьи и общества».

Последний семейный форум во время понтификата Иоанна Павла II прошел в 2003 году в филиппинской Маниле. Он был посвящен христианской семье, как хорошей новости для третьего тысячелетия. Семья, основанная на браке — это наследие человечества, настоящая Хорошая Новость для людей нашего времени, говорил понтифик.

Всемирная встреча семей 2006 года проходила в испанской Валенсии уже во время понтификата Бенедикта XVI. Обращаясь к ее участникам, Папа говорил о роли семьи в передаче веры, утверждая, что вере можно научиться в семье, когда она укрепляется через молитву и христианские практики.

На форуме, который прошел в январе 2009 года в Мехико, Бенедикт XVI обращал внимание на семью, как на место формирования человеческих и христианских ценностей, а также предостерегал от ложного понимания свободы и укрепления индивидуализма, который несет угрозу для преемственности семьи.

На Всемирной встрече семей в Милане летом 2012 г. на тему «Семья, работа и праздник» Папа, между прочим, коснулся проблемы семей, которые страдают от разводов. «Мне кажется, что большая задача для прихода, католической общины, сделать все возможное, чтобы находящиеся в кризисе супруги чувствовали, что их любят и принимают», — отмечал он.

Для Папы Франциска первая встреча с семьями со всего мира произошла в Филадельфии, через год после Синода Епископов, проходившего в октябре 2014 года в Ватикане на тему «Призвание и миссия семьи в Церкви и современном мире».

В США Папа Римский подчеркивал, что мечта Бога продолжает исполняться в мечтах многих пар, которые имеют смелость создать семью. Понтифик призвал семьи продолжать быть пророчеством мира, нежности и любви для израненого человечества.

(На фото — Иоанн Павел II во время Всемирной встречи семей в 2000 году)

По материалам Vatican News