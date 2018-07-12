Всемирная встреча семей: на Мессе с Папой ожидается полмиллиона участников

Организаторы IX Всемирной встречи семей, которая пройдёт с 21 по 26 августа 2018 г. в Дублине (Ирландия), сообщают, что уже распространены все 500 тыс. билетов на участие в св. Мессе с Папой Франциском — заключительном богослужении этого международного форума.

Билеты для участников Евхаристии на территории дублинского Феникс-Парка стали доступны для бронирования 25 июня и разошлись всего за две недели. Более половины участников литургии имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Всего на IX Всемирную встречу семей в Ирландию прибудут представители 116 стран мира, в том числе из России. Российскую делегацию возглавит Его Преосвященство монс. Иосиф Верт, являющийся председателем Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов России.

«Нет ничего удивительного в таком невероятно большом интересе к форуму: семья важна для каждого из нас. Людям близко то, что говорит Святейший Отец относительно семьи и Церкви», — так прокомментировал ход подготовки генеральный секретарь IX Всемирной встречи семей отец Тимоти Барлетт.

Священник успокоил тех, кто не смог получить билет в Феникс-Парк, заверив, что литургия будет транслироваться в прямом эфире, а многие приходы и епархии организуют встречи на местах таким образом, что люди, которые не смогут лично присутствовать на св. Мессе с Папой, тем не менее имели возможность почувствовать себя участниками этого события.

IX Всемирная встреча семей пройдет под девизом «Евангелие семье — радость для мира». 25 августа к ее участникам присоединится Папа Франциск.

Помимо совместной молитвы с семьями в рамках международного форума в программе двухдневного визита Папы в Ирландию запланированы его встреча с руководителями государства и местными епископами, посещение нескольких католических святынь в Дублине и деревеньке Нок, а также частный визит в столичный Приют для бездомных семей, который опекают монахи из Ордена меньших братьев капуцинов.

По материалам Catholic.by