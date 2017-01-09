«Всем сердцем»: Церковь отметила День миссионерского детства

«Всем сердцем»: Церковь отметила День миссионерского детства

Январь 09, 2017

В день, когда праздновала Богоявление, свой праздник отметили и -. День миссионерского детства был учрежден Папой Пием XII в 1950 году.

В Италии в этом году праздник прошел под девизом «Всем сердцем». Он подчеркивает, что даже в юном возрасте можно открыть сердце сверстникам всего мира и стать миссионерами, чтобы, как пишет Папа в «Evangelii Gaudium», «Христос стал сердцем мира». Дети также могут нести любовь Христову по всему миру посредством молитвы и солидарности.

Во многих приходах прошел обряд вручения детям миссионерского мандата. На протяжении Адвента катехизаторы готовили детей к этому празднику, объясняя им, как важно открыть окно в мир и не оставаться безразличными перед проблемами сверстников во всем мире.

 

Источник: Радио Ватикана

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