Вселенский патриарх Варфоломей I поддержал турецкую военную операцию в Сирии

Патриарх Константинопольский Варфоломей I направил послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с пожеланием успешного проведения операции «Оливковая ветвь», сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

В послании выражается надежда на то, что операция поспособствует восстановлению мира в Сирии и спокойствия в Турции.

«От всего сердца молимся Всемогущему Богу, чтобы операция «Оливковая ветвь» дала возможность обеспечить мир в Сирии и снять с повестки дня проблему терроризма, которая десятилетиями не теряет своей актуальности для мирового сообщества и стоила жизни тысячам невинных людей», — говорится в документе.

Патриарх Варфоломей выразил надежду, что благодаря войсковой операции удастся искоренить терроризм, который «неблагоприятно влияет и беспокоит граждан Турции», главным образом курдское население юго-востока страны, и Турция «продолжит развиваться быстрыми темпами».

«Тот факт, что вы уверенно выступаете против классификации терроризма, вызвал большой резонанс в международном сообществе. Желаем успехов лично вам и турецкой армии, выражаем надежду на то, что операция «Оливковая ветвь» принесет мир в регион и станет надеждой на безопасное будущее для людей, страдания которых продолжаются на протяжении долгих лет», — приводит агентство слова Вселенского патриарха.

Другая турецкая газета — «Daily Sabah» — сообщает, что Армянская патриархия Турции и Фонд турецкой общины (организация, которая восходит к дореспубликанскому периоду и представляет благотворительные организации немусульманских граждан Турции) также заявили о своей поддержке операции»Оливковая ветвь», передает греческое информационное агентство «Ромфея».

Католическая Церковь в Турции пока не оказывает поддержки военным действиям турок в северной Сирии, где живут курды и христиане. Ей не нужно этого делать, поскольку у турецких католиков нет общественного статуса, равного греческой православной или армянской общинам. Однако в католических кругах выражают озабоченность давлением Анкары на другие религиозные меньшинства. Наблюдатели рассматривают это как «принуждение Варфоломея» накануне запланированной на 5 февраля встречи в Ватикане президента Турции с Папой Франциском, пишет издание австрийских католиков Kathpress.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.