Вселенский Патриарх дал священникам разрешение на второй брак — СМИ
Константинопольский Патриархат принял историческое решение допустить второй брак для священников.
Решение об этом принял Синод Константинопольской Церкви во главе с Патриархом Варфоломеем, сообщает Правмир со ссылкой на греческое издание Romfea.gr.
Разрешение на второй брак будет даваться вдовым священникам, а также священникам, которые брошены своими жёнами.
Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Притом само чинопоследование брака будет весьма скромным, в узком семейном кругу и сводиться к одной молитве.
Сейчас каноны Церкви запрещают священнику второй брак. В случае ухода от него матушки, или её смерти, он не имеет право жениться вторично, и тогда продолжить служение. Священник может, либо оставаться безбрачным, либо принять монашество. Если он женится второй раз, то должен будет оставить служение в качестве священника.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна