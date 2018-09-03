Вселенский Патриарх дал священникам разрешение на второй брак — СМИ

Константинопольский Патриархат принял историческое решение допустить второй брак для священников.

Решение об этом принял Синод Константинопольской Церкви во главе с Патриархом Варфоломеем, сообщает Правмир со ссылкой на греческое издание Romfea.gr.

Разрешение на второй брак будет даваться вдовым священникам, а также священникам, которые брошены своими жёнами.

Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Притом само чинопоследование брака будет весьма скромным, в узком семейном кругу и сводиться к одной молитве.

Сейчас каноны Церкви запрещают священнику второй брак. В случае ухода от него матушки, или её смерти, он не имеет право жениться вторично, и тогда продолжить служение. Священник может, либо оставаться безбрачным, либо принять монашество. Если он женится второй раз, то должен будет оставить служение в качестве священника.