Врач пожертвовала жизнью, спасая глухую старушку от поезда

Гинеколог из подмосковных Мытищ Нана Адамадзе погибла, спасая глухую пенсионерку от гибели под колесами поезда.

Трагедия разыгралась 9 марта на железнодорожной станции Перловская, но известно о ней стало только сегодня, пишет «Подмосковье сегодня».

Около девяти часов утра станция старенькая бабушка медленно переходила железнодорожные пути через наземный переход и не увидела, как от платформы тронулась электричка.

«Машинист принялся отчаянно сигналить, люди кричали, но пенсионерка ничего не слышала и шла дальше, а поезд приближался. В этот момент какая-то женщина кинулась к старушке, чтобы вытолкнуть ее с путей. И электричка ее снесла», – рассказала Александра Васильева, ставшая очевидцем событий.

В результате старушка осталась жива, а ее спасительница погибла на месте.

Женщина, пожертвовавшая собой ради жизни незнакомой старушки, – врач-гинеколог мытищинского медицинского центра «Исида» 68-летняя Нана Адамадзе. Она работала врачом с 1975 года. Похоронили врача в Пскове, в одной могиле с мужем.

Источник: Правмир