Врач пожертвовала жизнью, спасая глухую старушку от поезда

Врач пожертвовала жизнью, спасая глухую старушку от поезда

Март 16, 2017

Гинеколог из подмосковных Мытищ Нана Адамадзе погибла, спасая глухую пенсионерку от гибели под колесами поезда.

Трагедия разыгралась 9 марта на железнодорожной станции Перловская, но известно о ней стало только сегодня, пишет «Подмосковье сегодня».

Около девяти часов утра станция старенькая бабушка медленно переходила железнодорожные пути через наземный переход и не увидела, как от платформы тронулась электричка.

«Машинист принялся отчаянно сигналить, люди кричали, но пенсионерка ничего не слышала и шла дальше, а поезд приближался. В этот момент какая-то женщина кинулась к старушке, чтобы вытолкнуть ее с путей. И электричка ее снесла», – рассказала Александра Васильева, ставшая очевидцем событий.

В результате старушка осталась жива, а ее спасительница погибла на месте.

Женщина, пожертвовавшая собой ради жизни незнакомой старушки, – врач-гинеколог мытищинского медицинского центра «Исида» 68-летняя Нана Адамадзе. Она работала врачом с 1975 года. Похоронили врача в Пскове, в одной могиле с мужем.

 

Источник: Правмир

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