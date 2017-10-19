Впервые в истории большинство американцев сочли, что можно быть хорошим человеком, не веря в Бога, – опрос

Вашингтон, 19 октября. Большинство американцев теперь считают, что человек может быть нравственным, не будучи религиозным. При этом впервые за всю историю социологических опросов большинство жителей США – 56% – заявили, что можно быть хорошим человеком, не веря в Бога.

Таковы данные исследовательского центра «Пью», который опросил 5000 взрослых американцев в период с июня по июль текущего года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Christian Today.

«Бог не является предпосылкой для правильных ценностей и морали, — рассказал один из руководителей центра «Пью» Грег Смит, по мнению которого этот ответ обусловлен ростом доли американцев, которые не идентифицируют себя ни с какой религией. Если в 2007 году их доля составляла 16%, то сегодня она достигал 23%.

В то же время, по данным опроса, 45% протестантов и католиков считают, что Бог необходим для нравственности человека, тогда как в 2011 эта цифра составляла 42%.

Что касается белых евангеликов, то здесь социологи отметили противоположную тенденцию. Если в 2011 только четверть опрошенных (26%) считала, что нравственность возможна без религии, то сейчас этот процент достиг 32.

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Напомним, что в 2011 году мнение о том, что нравственность возможна без религии, было громко высказано Далай Ламой. Тогда тибетский религиозный лидер опубликовал свою книгу «Вне религии. Этика для целого мира», в которой он утверждал, что религия сама по себе не может обеспечить благополучное разрешение мировых трудностей:

«Все мировые религии, придавая особое значение любви, состраданию,терпению, терпимости и прощению, могут способствовать развитию духовных ценностей, и делают это. Но сегодня мировая реальность такова, что привязывание этики к религии более не имеет смысла. Поэтому я всё больше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах духовности и этики обходиться без религий вообще».

С тех пор эта цитата стала одной из самых популярных в мировых социальных сетях.